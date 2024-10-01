«Роскосмос» показал, как выглядит пыльная буря в Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах ЮФО

Центр «Фобос» написал, почему пыльные бури до сих пор не могут успокоиться. Всему виной противоборство двух циклонов на севере и юге с антициклоном, который занял средние широты. Эти вихри теснят очаг высокого давления, поэтому вдоль его границ снова формируются зоны порывистого ветра.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни отголоски пыльной бури могут ощутить жители других регионов России. Юго-восточные ветры будут нести запыленные воздушные массы вглубь Русской равнины. К четвергу они достигнут побережья Белого моря.