«Роскосмос» показал, как выглядит пыльная буря в Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах ЮФО
Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры пыльной бури, которая накрыла южные регионы РФ. Метеорологи рассказали о причинах стихии
Предыстория: 29 сентября пыльная буря охватила Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, юг Волгоградской и Астраханскую области, а затем дошла до Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, штормовые ветры утихнут ко 2 октября.
1 октября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» поделилась в соцсетях кадрами пыльной бури, которая накрыла южные регионы России. Снимки сделали при помощи спутника «Метеор-М» № 2-4.
Центр «Фобос» написал, почему пыльные бури до сих пор не могут успокоиться. Всему виной противоборство двух циклонов на севере и юге с антициклоном, который занял средние широты. Эти вихри теснят очаг высокого давления, поэтому вдоль его границ снова формируются зоны порывистого ветра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни отголоски пыльной бури могут ощутить жители других регионов России. Юго-восточные ветры будут нести запыленные воздушные массы вглубь Русской равнины. К четвергу они достигнут побережья Белого моря.
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