В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и созданию аксессуаров

Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники создадут картину, японский кошелек и раскладной веер (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 5-6 октября творческие мастер-кассы. 5 октября в 11:00 начнется занятие по рисованию с помощью штрихов и тонких линий графического изображения «Мост Шиабаши». В 14:00 стартует мастер-класс по созданию текстильного японского кошелька, украшенного традиционной вышивкой (сашико).

6 октября в 14:00 начнется занятие по художественной росписи японского раскладного веера. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость мастер-классов 2000 рублей. Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.