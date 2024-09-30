В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и созданию аксессуаров

Краснодарский край

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  • © Антон Быков, Юга.ру
    © Антон Быков, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы. Участники создадут картину, японский кошелек и раскладной веер (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 5-6 октября творческие мастер-кассы.

5 октября в 11:00 начнется занятие по рисованию с помощью штрихов и тонких линий графического изображения «Мост Шиабаши». В 14:00 стартует мастер-класс по созданию текстильного японского кошелька, украшенного традиционной вышивкой (сашико).

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6 октября в 14:00 начнется занятие по художественной росписи японского раскладного веера.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость мастер-классов 2000 рублей. Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, краснодарцев 2 октября приглашают на лекцию об азиатской архитектуре, урбанистике и насмотренности. 

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В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и созданию аксессуаров
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