ГК ТОЧНО и Росмолодежь провели профориентационное мероприятие для школьников и студентов Краснодара

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) организовал для краснодарских школьников и студентов «День с предпринимателем»

«День с предпринимателем» — это серия мероприятий для учащихся школ, вузов и ссузов. Проект Росмолодежи дает студентам возможность пообщаться с реальными бизнесменами и узнать истории становления крупных российских предприятий.

В головном офисе ГК ТОЧНО для школьников и студентов организовали показ фильма о компании, лекции от экспертов и экскурсии по объектам застройщика. На «Дне с предпринимателем» молодые люди познакомились с работой ГК ТОЧНО и увидели, как на практике реализуют масштабные строительные проекты.

Для практических занятий эксперты ГК ТОЧНО подготовили нестандартные кейсы. Вместе со студентами они разбирали актуальные бизнес-задачи и обсуждали пути их решения. Это помогло ГК ТОЧНО оценить потенциал участников для будущих стажировок в группе компаний.

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Как рассказали в пресс-службе ГК ТОЧНО, подобные мероприятия помогают молодежи лучше понять реальные требования и ожидания бизнеса, вдохновляют на профессиональные достижения и проявляют сильные стороны ребят. А компания таким образом формирует кадровый резерв и усиливает HR-бренд среди молодого поколения.

Напомним, что для ГК ТОЧНО это не первый опыт работы со студентами. Так, в апреле этого года в рамках проекта «ПрофТур» девелопер организовал для учащихся Тихорецкого индустриального техникума экскурсию в строящийся в жилой комплекс «Высочество» в Тихорецке. А летом компания подписала договор о сотрудничестве с Кубанским государственным технологическим университетом.

В планах компании — организовывать для студентов мастер-классы, лекции и тренинги, проводить экскурсии на строительные объекты. В ГК ТОЧНО уверены, что совместная работа с учебными заведениями поможет подготовить высококвалифицированных специалистов в различных отраслях.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО