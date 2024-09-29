На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом 29 сентября образовалась пробка почти 5 км

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:50, затор образовался по дороги из Краснодара в сторону моря от поворота на Вокзальную площадь до Заречья и скалы Петушок.

При этом пробка в сторону Краснодара пока небольшая. Есть затор в районе «Старого Замка», а от микрорайона Заречье машины расстянулись на 1,1 км.



Напомним, днем 28 и 29 сентября температура воздуха в Краснодарском крае составила 25-30 °С, а вода в Черном море еще не остыла. В Туапсе она была 25 °С, в Сочи и Геленджике — 24 °С, в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 °С.