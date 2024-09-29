На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом 29 сентября образовалась пробка почти 5 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По пути к Черному морю образовалась пробка 5 км. Есть ли заторы в сторону Краснодара?

22 июля в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа снова образовалась пробка. 

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:50, затор образовался по дороги из Краснодара в сторону моря от поворота на Вокзальную площадь до Заречья и скалы Петушок.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps
    © Скриншот сервиса «Яндекс Карты» yandex.ru/maps

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При этом пробка в сторону Краснодара пока небольшая. Есть затор в районе «Старого Замка», а от микрорайона Заречье машины расстянулись на 1,1 км.

Напомним, днем 28 и 29 сентября температура воздуха в Краснодарском крае составила 25-30 °С, а вода в Черном море еще не остыла. В Туапсе она была 25 °С, в Сочи и Геленджике — 24 °С, в Анапе и Новороссийске — 23 и 22 °С.

Как писали Юга.ру, жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Пробки Транспорт Черное море

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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом 29 сентября образовалась пробка почти 5 км
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