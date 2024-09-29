«Лучший подарок болельщикам в День города». ФК «Краснодар» впервые за шесть лет победил «Зенит» и возглавил таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара»

28 сентября на стадионе «Краснодар» прошел матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретились «Краснодар» и «Зенит». Матч проходил в День города — столице Кубани исполнился 231 год. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Петербургский «Зенит» пропустил два гола в конце матча. Счет на 87 минуте матча открыл нападающий «быков» Джон Кордоба, второй гол забил на 94 минуте форвард Федор Смолов.

По итогам матча «черно-зеленые» поднялись на первое место таблицы РПЛ. На второй строчке идет «Локомотив», а на третьей — «Зенит». «Краснодар» впервые за шесть лет победил «Зенит». Последняя победа «быков» над питерским футбольным клубом была в апреле 2018 года. Тогда краснодарцы под руководством Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:1.

«Прессинг, он остался главным оружием и в итоге привел к победе. У «Краснодара» был двукратный перевес по ударам, преимущество во владении и угловых, лучшая точность передач. И конечно в таком настырном футболе должен был сыграть фактор Кордобы. Джон забил в своем стиле, а голевая на Смолова — это показатель работы на команду. Гуляй, любимый город, и с праздником всех!» — отметил футбольный аналитик Артур Каратай. После матча мэр Краснодара Евгений Наумов выложил пост у себя в телеграм-канале. «2:0! Всухую! Сложно представить лучший подарок болельщикам в День города!» — написал Наумов.