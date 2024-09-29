Краснодарцев приглашают на лекцию об азиатской архитектуре, урбанистике и насмотренности

Краснодарский архитектор расскажет, что такое насмотренность и как ее развивать (16+)

Кофейня Booker анонсировала лекцию о насмотренности для архитекторов, дизайнеров, людей творческих профессий и всех тех, кто находится в поиске чего-то нового. Спикер — архитектор Валерий Евсеев.

Участники узнают, почему насмотренность имеет ключевое значение и зачем делать фотографии и заметки в путешествиях, а также как разнообразие азиатской архитектуры, дизайна и культуры вдохновляет урбанистов, задает тренды в дизайне и привлекает туристов со всего мира.