Краснодарцев приглашают на лекцию об азиатской архитектуре, урбанистике и насмотренности

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Краснодарский архитектор расскажет, что такое насмотренность и как ее развивать (16+)

Кофейня Booker анонсировала лекцию о насмотренности для архитекторов, дизайнеров, людей творческих профессий и всех тех, кто находится в поиске чего-то нового. Спикер — архитектор Валерий Евсеев.

Участники узнают, почему насмотренность имеет ключевое значение и зачем делать фотографии и заметки в путешествиях, а также как разнообразие азиатской архитектуры, дизайна и культуры вдохновляет урбанистов, задает тренды в дизайне и привлекает туристов со всего мира.

В Краснодаре стартовал проект «Выход в город»:

«Я Валера — архитектор, уже второй год подряд совершаю небольшие экспедиции по странам Азии и хотел бы поделиться с вами опытом, который, я надеюсь, заставит вас без раздумий купить ближайший билет до Гонконга!», — отметил спикер.

Лекция пройдет 2 октября в 19:30. Вход по регистрации. Booker Coffee находится по адресу: улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, фестиваль PhotoVisa открыл в Краснодаре две фотовыставки.

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