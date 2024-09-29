Краснодарцев приглашают на лекцию об азиатской архитектуре, урбанистике и насмотренности
Краснодарский архитектор расскажет, что такое насмотренность и как ее развивать (16+)
Кофейня Booker анонсировала лекцию о насмотренности для архитекторов, дизайнеров, людей творческих профессий и всех тех, кто находится в поиске чего-то нового. Спикер — архитектор Валерий Евсеев.
Участники узнают, почему насмотренность имеет ключевое значение и зачем делать фотографии и заметки в путешествиях, а также как разнообразие азиатской архитектуры, дизайна и культуры вдохновляет урбанистов, задает тренды в дизайне и привлекает туристов со всего мира.
В Краснодаре стартовал проект «Выход в город»:
«Я Валера — архитектор, уже второй год подряд совершаю небольшие экспедиции по странам Азии и хотел бы поделиться с вами опытом, который, я надеюсь, заставит вас без раздумий купить ближайший билет до Гонконга!», — отметил спикер.
Лекция пройдет 2 октября в 19:30. Вход по регистрации. Booker Coffee находится по адресу: улица Октябрьская, 91.
Как писали Юга.ру, фестиваль PhotoVisa открыл в Краснодаре две фотовыставки.