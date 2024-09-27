В Краснодаре бесплатно покажут оперное шоу «Классика на Дворцовой»

Краснодарцы смогут увидеть, как звезды мировой оперы исполняют известные на весь мир композиции (12+)

Муниципальный концертный зал Краснодара анонсировал на 29 сентября показ записей оперного шоу «Классика на Дворцовой». Это гала-концерт, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге ко Дню города.

На Дворцовой площади уже 12 лет устанавливают декорации, режиссеры разрабатывают сценографию, а перед зрителями выступают лучшие оперные голоса мира. Программа включает арии из известных опер и оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века.

Краснодарские зрители увидят сразу четыре концерта ― записи с 2021 по 2024 годы. Начало в 18:00, вход бесплатный.