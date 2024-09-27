Власти Ставропольского края планируют открыть вытрезвители. На это потратят 33,6 млн рублей

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В марте 2025 года в Ставропольском крае заработают государственные вытрезвители

26 сентября депутаты Ставропольского края приняли законопроект о создании государственных вытрезвителей.

На их создание власти потратят 33,6 млн рублей, однако количество учреждений депутаты не указали. Деньги пойдут на аренду новых помещений, зарплату сотрудникам, покупку мебели, автомобиля и другие расходы.

Медали за месяц без спиртного и трезвая дискотека:

«Сейчас в крае нет специализированных учреждений, куда можно доставить граждан в алкогольном или другом опьянении, этим вопросом вынуждены заниматься медики, — отметил председатель краевой думы Николай Великдань.

Напомним, В Краснодаре и Сочи откроют два вытрезвителя за 145 млн рублей. Их ежегодное содержание обойдется бюджету Краснодарского края более чем в 35 млн рублей.

Вытрезвители ликвидировали в 2011 году по всей России в связи с реформированием структур МВД. Однако в конце 2020 года Госдума приняла закон, дающий регионам право вновь их создавать. Учреждения могут быть как бюджетными, так и принять вид муниципального и частного партнерства. 

Людей в алкогольном, наркотическом или ином опьянении в вытрезвители доставляют полицейские. Регионы сами устанавливают плату для «гостей» таких учреждений.

Как писали Юга.ру, в жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам.

Алкоголь Закон Медицина Ставрополь

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Власти Ставропольского края планируют открыть вытрезвители. На это потратят 33,6 млн рублей
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