Власти Ставропольского края планируют открыть вытрезвители. На это потратят 33,6 млн рублей

На их создание власти потратят 33,6 млн рублей, однако количество учреждений депутаты не указали. Деньги пойдут на аренду новых помещений, зарплату сотрудникам, покупку мебели, автомобиля и другие расходы.

«Сейчас в крае нет специализированных учреждений, куда можно доставить граждан в алкогольном или другом опьянении, этим вопросом вынуждены заниматься медики, — отметил председатель краевой думы Николай Великдань.

Напомним, В Краснодаре и Сочи откроют два вытрезвителя за 145 млн рублей. Их ежегодное содержание обойдется бюджету Краснодарского края более чем в 35 млн рублей.



Вытрезвители ликвидировали в 2011 году по всей России в связи с реформированием структур МВД. Однако в конце 2020 года Госдума приняла закон, дающий регионам право вновь их создавать. Учреждения могут быть как бюджетными, так и принять вид муниципального и частного партнерства.

Людей в алкогольном, наркотическом или ином опьянении в вытрезвители доставляют полицейские. Регионы сами устанавливают плату для «гостей» таких учреждений.