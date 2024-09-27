Власти Ставропольского края планируют открыть вытрезвители. На это потратят 33,6 млн рублей
В марте 2025 года в Ставропольском крае заработают государственные вытрезвители
26 сентября депутаты Ставропольского края приняли законопроект о создании государственных вытрезвителей.
На их создание власти потратят 33,6 млн рублей, однако количество учреждений депутаты не указали. Деньги пойдут на аренду новых помещений, зарплату сотрудникам, покупку мебели, автомобиля и другие расходы.
Медали за месяц без спиртного и трезвая дискотека:
«Сейчас в крае нет специализированных учреждений, куда можно доставить граждан в алкогольном или другом опьянении, этим вопросом вынуждены заниматься медики, — отметил председатель краевой думы Николай Великдань.
Напомним, В Краснодаре и Сочи откроют два вытрезвителя за 145 млн рублей. Их ежегодное содержание обойдется бюджету Краснодарского края более чем в 35 млн рублей.
Вытрезвители ликвидировали в 2011 году по всей России в связи с реформированием структур МВД. Однако в конце 2020 года Госдума приняла закон, дающий регионам право вновь их создавать. Учреждения могут быть как бюджетными, так и принять вид муниципального и частного партнерства.
Людей в алкогольном, наркотическом или ином опьянении в вытрезвители доставляют полицейские. Регионы сами устанавливают плату для «гостей» таких учреждений.
Как писали Юга.ру, в жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам.