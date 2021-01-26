Новые законы, вступающие в силу в 2021 году. Разбираем вместе с адвокатом

2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса и внесением поправок в Конституцию РФ, но и принятием законов, которые коснутся простых граждан. Например, минимальный размер оплаты труда составит 12 тыс. 792 рубля; страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, а маткапитал — на 3,7%; с 1 марта автовладельцев ждут новые правила техосмотра; появится налог на вклады более 1 млн рублей; начнут работать новые правила для психоневрологических интернатов и пользования пляжами. Юга.ру совместно с адвокатом Алексеем Ивановым сделали подборку важных законов, которые начнут действовать в 2021 году. Вводится налог для богатых: 15% вместо 13% На основании Федерального закона № 372 от 23.11.2020 г. россиянам с доходами более 5 млн. рублей в год придется платить НДФЛ по ставке 15%. Исключения составляют доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг; подарков в виде имущества; страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Очередь на одиночные пикеты теперь приравнивается к митингу Согласно Федеральному закону № 497 от 30.12.2020 г., публичным мероприятием признаются не только одиночные пикеты, но и «участие нескольких лиц в таких актах пикетирования поочередно». Кроме того, суд может счесть публичным мероприятием «объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленные на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

«Таким образом, за выражение недовольства в очереди можно понести ответственность. Первично — административный штраф, потом — вплоть до уголовной [ответственности]», — пояснил Алексей Иванов. Введена ответственность за публикацию личных данных силовиков Согласно Федеральному закону № 515 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности», теперь запрещено публиковать личные данные судей, работников ФСБ, полиции, других сотрудников правоохранительных органов, а также их близких. «Речь идет о том, что если раньше можно было получить эти сведения и спокойно ими оперировать, то сейчас это становится невозможным. Любая информация о так называемых силовиках, полученная и распространяемая публично, может привести к ответственности — административной или уголовной. Но это не ключевой момент в законе. Силовиков просто убирают из публичной сферы, делают закрытыми и неприкасаемыми. Подождите, а как же общественный контроль деятельности, почему нельзя получать профессиональные сведения о лицах? Допустим, один известный деятель проводит коррупционные расследования. Раньше можно было совершенно спокойно получить выписку из реестра, кому принадлежит та или иная квартира. И возникал вопрос, как человек получил жилье. Сейчас, если кто-то получит такие сведения и распространит, будут негативные последствия», — поясняет Иванов.

Социальные сети и сайты обязаны сами искать и блокировать запрещенную информацию Федеральный закон № 511 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступает в силу с февраля. Речь идет о публикациях с детской порнографией, в том числе объявлениях о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в мероприятиях такого характера; с призывом к осуществлению экстремистской деятельности; рекламе интернет-казино; онлайн-продаже алкоголя. Также в список включен любой контент, в котором демонстрируется изготовление и употребление наркотиков, психотропных новых потенциально опасных психоактивных веществ, сообщается о способах самоубийства. Кроме того, заблокированы должны быть все источники, содержащие мат и неуважение к власти. В качестве наказания предусмотрены административные штрафы. При повторном нарушении их размеры возрастают. «Таким образом, функция, которая принадлежит государству, перекладывается на распространителей информации. Так называемый самоконтроль. Мало того, что у нас всё пытаются запретить, так еще и отслеживать это нужно самим. Очевидно, что речь в законе идет обо всей информации, неважно, новая она или старая», — считает Алексей Иванов. Возобновляют работу вытрезвители Согласно Федеральному закону № 464 от 29.12.2020 г., подбирать с улиц и доставлять людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в объекты специализированных организаций (они же вытрезвители) будут полицейские. Эти организации могут быть как бюджетными, так и принять вид муниципального и частного партнерства. Регионы будут сами устанавливать плату для «гостей» таких учреждений. Предполагается, что вытрезвители начнут создавать на базе органов здравоохранения. Так что будьте аккуратнее, находясь в общественном месте в нетрезвом состоянии: вас могут поместить в спецорганизацию, да еще и придется заплатить за эту услугу. «Конечно, доставлять в вытрезвители будут принудительно. Кто согласится добровольно провести время не в очень комфортных условиях и потом еще заплатить за это деньги? Думаю, что ни один здравый человек. Вытрезвители — позорное явление советского прошлого, я надеялся, что мы от него полностью избавились. Но многое пережитое, в том числе негативное, возвращается. Лицо, которое находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, привлекается к административной ответственности. Степень этого опьянения определяют специалисты, дают заключение, после чего человека принудительно помещают в вытрезвитель. А если пребывание в вытрезвителе связано с судебной процедурой, то как человек может защищать себя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Как он может возражать против заключения специалиста? Он находится в уязвимом положении. Борьба с пьянством такими методами недопустима, она нарушает человеческие права», — говорит Алексей Иванов.

Внесены изменения в закон об иностранных агентах По словам Алексея Иванова, Федеральный закон № 481 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» вводит дополнительные ограничения для СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Во-первых, отныне они приравниваются к лицам и организациям, создающим угрозу безопасности РФ. Во-вторых, нельзя распространять в СМИ информацию о них и их материалах без указания, что они — иноагенты. В-третьих, журналисты, осуществляющие политическую деятельность и получающие вознаграждение от иностранных источников, обязаны уведомлять об этом орган власти, после чего их внесут в специальный реестр. Также они должны не реже одного раза в шесть месяцев отчитываться о полученных денежных средствах и фактическом их расходовании, а также использовании имущества. Кроме того, любые изготовленные ими материалы должны предостерегать о том, что созданы иностранным агентом. «Закон посягает на свободу журналистской деятельности. Вводит дополнительные ограничения для СМИ, которые получают иностранные гранты. Речь также идет о блогерах и других медийных личностях. Они автоматически становятся иностранными агентами. Обычно СМИ вообще нерентабельны и существуют за счет рекламы и различных грантов. То есть СМИ подгоняют под такие условия, чтобы они получали деньги только от государства. Как мы понимаем, они будут обязаны выполнять госзаказ. А это цензура. Зависимость и уязвимость СМИ, навешивание ярлыков ставят журналистов перед фактом, что они должны сотрудничать с государственными органами и писать то, что выгодно заказчику», — пояснил Алексей Иванов.