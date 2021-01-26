Новые законы, вступающие в силу в 2021 году. Разбираем вместе с адвокатом
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса и внесением поправок в Конституцию РФ, но и принятием законов, которые коснутся простых граждан.
Например, минимальный размер оплаты труда составит 12 тыс. 792 рубля; страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, а маткапитал — на 3,7%; с 1 марта автовладельцев ждут новые правила техосмотра; появится налог на вклады более 1 млн рублей; начнут работать новые правила для психоневрологических интернатов и пользования пляжами. Юга.ру совместно с адвокатом Алексеем Ивановым сделали подборку важных законов, которые начнут действовать в 2021 году.
Вводится налог для богатых: 15% вместо 13%
На основании Федерального закона № 372 от 23.11.2020 г. россиянам с доходами более 5 млн. рублей в год придется платить НДФЛ по ставке 15%.
Исключения составляют доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг; подарков в виде имущества; страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Очередь на одиночные пикеты теперь приравнивается к митингу
Согласно Федеральному закону № 497 от 30.12.2020 г., публичным мероприятием признаются не только одиночные пикеты, но и «участие нескольких лиц в таких актах пикетирования поочередно». Кроме того, суд может счесть публичным мероприятием «объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленные на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».
«Таким образом, за выражение недовольства в очереди можно понести ответственность. Первично — административный штраф, потом — вплоть до уголовной [ответственности]», — пояснил Алексей Иванов.
Введена ответственность за публикацию личных данных силовиков
Согласно Федеральному закону № 515 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности», теперь запрещено публиковать личные данные судей, работников ФСБ, полиции, других сотрудников правоохранительных органов, а также их близких.
«Речь идет о том, что если раньше можно было получить эти сведения и спокойно ими оперировать, то сейчас это становится невозможным. Любая информация о так называемых силовиках, полученная и распространяемая публично, может привести к ответственности — административной или уголовной. Но это не ключевой момент в законе. Силовиков просто убирают из публичной сферы, делают закрытыми и неприкасаемыми.
Подождите, а как же общественный контроль деятельности, почему нельзя получать профессиональные сведения о лицах?
Допустим, один известный деятель проводит коррупционные расследования. Раньше можно было совершенно спокойно получить выписку из реестра, кому принадлежит та или иная квартира. И возникал вопрос, как человек получил жилье. Сейчас, если кто-то получит такие сведения и распространит, будут негативные последствия», — поясняет Иванов.
Социальные сети и сайты обязаны сами искать и блокировать запрещенную информацию
Федеральный закон № 511 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступает в силу с февраля.
Речь идет о публикациях с детской порнографией, в том числе объявлениях о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в мероприятиях такого характера; с призывом к осуществлению экстремистской деятельности; рекламе интернет-казино; онлайн-продаже алкоголя. Также в список включен любой контент, в котором демонстрируется изготовление и употребление наркотиков, психотропных новых потенциально опасных психоактивных веществ, сообщается о способах самоубийства. Кроме того, заблокированы должны быть все источники, содержащие мат и неуважение к власти.
В качестве наказания предусмотрены административные штрафы. При повторном нарушении их размеры возрастают.
«Таким образом, функция, которая принадлежит государству, перекладывается на распространителей информации. Так называемый самоконтроль. Мало того, что у нас всё пытаются запретить, так еще и отслеживать это нужно самим. Очевидно, что речь в законе идет обо всей информации, неважно, новая она или старая», — считает Алексей Иванов.
Возобновляют работу вытрезвители
Согласно Федеральному закону № 464 от 29.12.2020 г., подбирать с улиц и доставлять людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в объекты специализированных организаций (они же вытрезвители) будут полицейские. Эти организации могут быть как бюджетными, так и принять вид муниципального и частного партнерства. Регионы будут сами устанавливать плату для «гостей» таких учреждений. Предполагается, что вытрезвители начнут создавать на базе органов здравоохранения.
Так что будьте аккуратнее, находясь в общественном месте в нетрезвом состоянии: вас могут поместить в спецорганизацию, да еще и придется заплатить за эту услугу.
«Конечно, доставлять в вытрезвители будут принудительно. Кто согласится добровольно провести время не в очень комфортных условиях и потом еще заплатить за это деньги? Думаю, что ни один здравый человек. Вытрезвители — позорное явление советского прошлого, я надеялся, что мы от него полностью избавились. Но многое пережитое, в том числе негативное, возвращается.
Лицо, которое находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, привлекается к административной ответственности. Степень этого опьянения определяют специалисты, дают заключение, после чего человека принудительно помещают в вытрезвитель. А если пребывание в вытрезвителе связано с судебной процедурой, то как человек может защищать себя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Как он может возражать против заключения специалиста? Он находится в уязвимом положении. Борьба с пьянством такими методами недопустима, она нарушает человеческие права», — говорит Алексей Иванов.
Внесены изменения в закон об иностранных агентах
По словам Алексея Иванова, Федеральный закон № 481 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» вводит дополнительные ограничения для СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Во-первых, отныне они приравниваются к лицам и организациям, создающим угрозу безопасности РФ. Во-вторых, нельзя распространять в СМИ информацию о них и их материалах без указания, что они — иноагенты.
В-третьих, журналисты, осуществляющие политическую деятельность и получающие вознаграждение от иностранных источников, обязаны уведомлять об этом орган власти, после чего их внесут в специальный реестр. Также они должны не реже одного раза в шесть месяцев отчитываться о полученных денежных средствах и фактическом их расходовании, а также использовании имущества. Кроме того, любые изготовленные ими материалы должны предостерегать о том, что созданы иностранным агентом.
«Закон посягает на свободу журналистской деятельности. Вводит дополнительные ограничения для СМИ, которые получают иностранные гранты. Речь также идет о блогерах и других медийных личностях. Они автоматически становятся иностранными агентами. Обычно СМИ вообще нерентабельны и существуют за счет рекламы и различных грантов. То есть СМИ подгоняют под такие условия, чтобы они получали деньги только от государства. Как мы понимаем, они будут обязаны выполнять госзаказ. А это цензура.
Зависимость и уязвимость СМИ, навешивание ярлыков ставят журналистов перед фактом, что они должны сотрудничать с государственными органами и писать то, что выгодно заказчику», — пояснил Алексей Иванов.
За клевету теперь можно получить тюремный срок
Согласно Федеральному закону № 538 от 30.12.2020 г., в часть 2-ю статьи 128.1 УК добавлено несколько формулировок, касающихся клеветы в СМИ, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, сообщениях в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу, а также распространения в интернете.
Клеветой считается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Ранее клевета относилась к преступлениям небольшой тяжести и частного обвинения, поэтому дело возбуждалось по заявлению потерпевшего или его законного представителя, рассматривалось мировыми судьями и подлежало прекращению в связи с примирением сторон. Клевета наказывалась штрафом, обязательными или исправительными работами.
Теперь клевета — преступление средней тяжести и публичного обвинения. Его будет расследовать СК РФ, а само дело — рассматривать районный суд, в котором обвинение будет поддерживаться прокурором. Сейчас добавлено максимальное наказание по части 2-й статьи 128.1 УК — лишение свободы на срок до 2 лет.
За клевету с использованием своего служебного положения увеличено наказание на срок до 3 лет. А за заведомо ложную информацию о том, что «лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих», — до 4 лет.
Такими заболеваниями считаются ВИЧ; вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки; гельминтозы; гепатит В и С; дифтерия; ИППП; педикулез, акариаз и другие инфекции; сап и мелиоидоз; сибирская язва; туберкулез; холера чума.
Советуем всем, кто любит обсуждать на досуге, в частности в социальных сетях, почему кто-то, например, слишком часто кашляет, делать это с осторожностью.
В часть 5-ю статьи 128.1 УК добавлена формулировка о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Максимальное наказание — до 5 лет реального срока.
«Таким образом, на жертву сексуального насилия, факт которого не был доказан, может быть написано встречное заявление о клевете. Как вам такое? Завтра журналист напишет про чиновника, совершающего коррупционное преступление. Если органы следственного комитета его не докажут и закроют дело, то человек также сможет подать встречное заявление о клевете. Журналисты будут писать об этом, как думаете? Вот такой репрессивный механизм», — пояснил адвокат Алексей Иванов.