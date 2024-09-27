«Голос Краснодара» сгенерировали из нескольких тысяч аудиосообщений жителей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодара признались в любви кубанской столице

27 сентября администрация кубанской столицы сообщила, что в городе презентовали проект «Голос Краснодара».

Ранее один из девелоперов разместил по городу баннеры с QR-кодом, отсканировав который можно было перейти на специальную страницу и оставить голосовое признание в любви Краснодару. Сообщения прислали 2 тыс. 743 человека. Искусственный интеллект соединил все аудиопоздравления и создал единый голос города.

Читайте также:

Получившийся результат можно послушать по ссылке. Как оказалось, у краевого центра мужской голос.

«Очень рад, что голос города получился соответствующим нашим ожиданиям и сложившейся репутации. Во-первых, он мужской, в нём чувствуется сила, энергия, зрелость и грамотность. Но самое важное — позитивный настрой», — заявил директор департамента информационной политики Павел Лаврентьев.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ко Дню города откроют кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на Гаврилова. 

Краснодар Праздники События

Новости

Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября
«Голос Краснодара» сгенерировали из нескольких тысяч аудиосообщений жителей
В Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей
Мелодии века. В Краснодаре состоится «Шоу трех органов»
Босх, Марсель Дюшан, Теодор Курентзис. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»
Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России

Лента новостей

Недвижимость как инвестиция
Вчера, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Вчера, 10:22
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
24 сентября, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте