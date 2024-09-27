«Голос Краснодара» сгенерировали из нескольких тысяч аудиосообщений жителей

Жители Краснодара признались в любви кубанской столице

27 сентября администрация кубанской столицы сообщила, что в городе презентовали проект «Голос Краснодара». Ранее один из девелоперов разместил по городу баннеры с QR-кодом, отсканировав который можно было перейти на специальную страницу и оставить голосовое признание в любви Краснодару. Сообщения прислали 2 тыс. 743 человека. Искусственный интеллект соединил все аудиопоздравления и создал единый голос города.

Получившийся результат можно послушать по ссылке. Как оказалось, у краевого центра мужской голос. «Очень рад, что голос города получился соответствующим нашим ожиданиям и сложившейся репутации. Во-первых, он мужской, в нём чувствуется сила, энергия, зрелость и грамотность. Но самое важное — позитивный настрой», — заявил директор департамента информационной политики Павел Лаврентьев.