Карта Premium Light Уралсиба вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKChy
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light банка Уралсиб вошла в рейтинг самых удобных премиальных дебетовок

25 сентября пресс-служба Уралсиба сообщила, что по версии портала Банки.ру, карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light банка вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок.

Эксперты рассмотрели рублевые дебетовые карты (Mir Supreme, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, UnionPay Diamond) банков по активам, которые предлагают новым совершеннолетним клиентам, ориентированы на широкий круг держателей и не являются кобрендовыми. Условия по картам в рейтинге актуальны на 9 сентября 2024 года.

Читайте также:

При исследовании продуктов банков специалисты оценили следующие параметры:

  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • наличие и сумма комиссии за снятие наличных в своих и сторонних банкоматах;
  • суточный и месячный лимиты на снятие наличных с карты;
  • стоимость СМС-уведомлений;
  • возможность оформления карты на Банки.ру.

Подробности о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком на все покупки.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

Банки Деньги карты карты «Мир» Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Ростехнадзор закрыл канатную дорогу в Адыгее. Там выявили 15 нарушений техники безопасности
В Новороссийске больше 10 тыс. жителей остались без воды. Рассказываем, где и почему
В больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса
В Новороссийске официально завершился купальный сезон
В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия — СМИ
В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать кубанскими кашами

Лента новостей

В больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса
Сегодня, 12:34
В больницах Ростовской области ввели масочный режим из-за роста коронавируса
437 машин на тысячу человек
23 сентября, 18:32
437 машин на тысячу человек
Союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Вчера, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте