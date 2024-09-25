Карта Premium Light Уралсиба вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок

25 сентября пресс-служба Уралсиба сообщила, что по версии портала Банки.ру, карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light банка вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок.



Эксперты рассмотрели рублевые дебетовые карты (Mir Supreme, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, UnionPay Diamond) банков по активам, которые предлагают новым совершеннолетним клиентам, ориентированы на широкий круг держателей и не являются кобрендовыми. Условия по картам в рейтинге актуальны на 9 сентября 2024 года.