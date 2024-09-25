Карта Premium Light Уралсиба вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок
Карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light банка Уралсиб вошла в рейтинг самых удобных премиальных дебетовок
25 сентября пресс-служба Уралсиба сообщила, что по версии портала Банки.ру, карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light банка вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок.
Эксперты рассмотрели рублевые дебетовые карты (Mir Supreme, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, UnionPay Diamond) банков по активам, которые предлагают новым совершеннолетним клиентам, ориентированы на широкий круг держателей и не являются кобрендовыми. Условия по картам в рейтинге актуальны на 9 сентября 2024 года.
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При исследовании продуктов банков специалисты оценили следующие параметры:
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- наличие и сумма комиссии за снятие наличных в своих и сторонних банкоматах;
- суточный и месячный лимиты на снятие наличных с карты;
- стоимость СМС-уведомлений;
- возможность оформления карты на Банки.ру.
Подробности о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком на все покупки.
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