Эксперты Авито рассказали, как россияне могут начать свое дело в бьюти-сфере онлайн

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Специалисты поделились ключевыми шагами, которые помогут создать личный бренд и использовать онлайн-платформы для продвижения

23 сентября пресс-служба Авито Услуг сообщила, что согласно исследованию ORO и портала, более 3/4 интернет-пользователей обращаются к различным услугам каждые полгода, около 80% из них делают это онлайн. При этом 20% пользователей заказывают именно бьюти-услуги.

По словам специалистов, это открывает возможности для мастеров, готовых развивать свое дело онлайн.

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Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова поделилась ключевыми шагами, которые помогут создать личный бренд и использовать онлайн-платформы для продвижения:

  • определите свою уникальность — важно понять свои сильные стороны и то, что вас отличает от других мастеров;
  • уделяйте внимание клиентам — маленькие жесты, сувениры или комплименты могут укрепить связь с клиентом и оставить приятное впечатление;
  • позиционируйте себя как эксперта — важно активно участвовать в профессиональных мероприятиях, делиться достижениями, опытом и знаниями через соцсети, вести свой блоги и создавать видеоконтент;
  • оформите профиль на онлайн-платформе — согласно данным Авито, 85% заказчиков предпочитают, чтобы профиль мастера был подтвержден проверенными документами;
  • участвуйте в совместных проектах с другими профессионалами, организовывайте мастер-классы и вебинары;
  • развивайтесь и обучайтесь;
  • контактируйте с клиентами;
  • работайте с отзывами — запрашивайте обратную связь после оказания услуги, отвечайте на все комментарии;
  • заведите календарь бронирования.

По данным Авито Услуг, в Краснодаре в 2024 году рынок красоты демонстрирует стабильный рост, особенно в парикмахерских услугах, ногтевом сервисе и косметологии.

Специализированные мероприятия помогают сделать продвижение или старт в сфере проще и понятнее. Так, 26 сентября в Краснодаре состоится конференция Авито Услуг «Лига услуг — к новым рекордам бизнеса». Мероприятие соберет представителей бизнеса, экспертов и игроков рынка. Одной из ключевых тем станет развитие бьюти-индустрии и обучение в сфере красоты. Спикеры обсудят новые тренды и способы привлечения клиентов, технологии и профессиональные навыки.

Как писали ранее Юга.ру, парикмахеры Краснодарского края могу получать до 200 тыс. рублей в месяц.

Авито Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес Работа Торговля

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