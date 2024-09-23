Жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку
К концу 2024 года власти Новороссийска планируют реконструировать развязку на Анапском шоссе. Это должно решить проблему с пробками
21 сентября «Новороссийский рабочий» сообщил, что жители Новороссийска жалуются на многочисленные пробки в городе. Иногда они тратят на дорогу по четыре часа.
СМИ опубликовало комментарии возмущенных горожан:
«Пробки бесконечные от Борисовки до Верхнебаканского. Это просто издевательство. Движение идет со скоростью 5 км/ч. Небольшое расстояние ехали 1,5 часа».
«Город второй день в сторону 13-го микрорайона стоит, по 2,5 часа. Едем от центра: большегрузы, развязка. Когда это уже закончится?».
«Решите вопрос с грузовыми машинами в селе Гайдук. Невыносимо жить и ездить по этим дорогам. В селе целый день пробки, дети опаздывают на занятия в школу. Дороги просто превратились в бугры и ямы. Два поворота забиты фурами».
23 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в городе до конца 2024 года реконструируют транспортную развязку на Анапском шоссе. Это должно решить проблему с пробками.
Сегодня на этом участке специалисты прокладывают кабели связи, водопровод, демонтируют тротуары, обустраивают дорожное полотно в границах улицы Видова, остановки и опоры.
После на шоссе установят дорожные знаки и светофоры.
Мэр Новороссийска предупредил, что в связи с переустройством теплотрассы на Анапском шоссе 23-24 сентября с 22:00 до 5:00 ограничат движение транспорта.
Выехать из города можно будет по улицам Видова, Горького, Чапаева, Борисовской. Въехать — по улицам Борисовской, Чапаева, Горького, Видова, Луначарского, либо по улицам Ленина, Горького, Видова.
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