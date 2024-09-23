Жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку

К концу 2024 года власти Новороссийска планируют реконструировать развязку на Анапском шоссе. Это должно решить проблему с пробками

21 сентября «Новороссийский рабочий» сообщил, что жители Новороссийска жалуются на многочисленные пробки в городе. Иногда они тратят на дорогу по четыре часа.



СМИ опубликовало комментарии возмущенных горожан:



«Пробки бесконечные от Борисовки до Верхнебаканского. Это просто издевательство. Движение идет со скоростью 5 км/ч. Небольшое расстояние ехали 1,5 часа».



«Город второй день в сторону 13-го микрорайона стоит, по 2,5 часа. Едем от центра: большегрузы, развязка. Когда это уже закончится?».

«Решите вопрос с грузовыми машинами в селе Гайдук. Невыносимо жить и ездить по этим дорогам. В селе целый день пробки, дети опаздывают на занятия в школу. Дороги просто превратились в бугры и ямы. Два поворота забиты фурами».