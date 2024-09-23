Жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9889
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9889

К концу 2024 года власти Новороссийска планируют реконструировать развязку на Анапском шоссе. Это должно решить проблему с пробками

21 сентября «Новороссийский рабочий» сообщил, что жители Новороссийска жалуются на многочисленные пробки в городе. Иногда они тратят на дорогу по четыре часа.

СМИ опубликовало комментарии возмущенных горожан:

«Пробки бесконечные от Борисовки до Верхнебаканского. Это просто издевательство. Движение идет со скоростью 5 км/ч. Небольшое расстояние ехали 1,5 часа».

«Город второй день в сторону 13-го микрорайона стоит, по 2,5 часа. Едем от центра: большегрузы, развязка. Когда это уже закончится?».

«Решите вопрос с грузовыми машинами в селе Гайдук. Невыносимо жить и ездить по этим дорогам. В селе целый день пробки, дети опаздывают на занятия в школу. Дороги просто превратились в бугры и ямы. Два поворота забиты фурами».

Проект транспортной развязки на Анапском шоссе

Проект транспортной развязки на Анапском шоссе

23 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в городе до конца 2024 года реконструируют транспортную развязку на Анапском шоссе. Это должно решить проблему с пробками.

Сегодня на этом участке специалисты прокладывают кабели связи, водопровод, демонтируют тротуары, обустраивают дорожное полотно в границах улицы Видова, остановки и опоры.

После на шоссе установят дорожные знаки и светофоры.

Мэр Новороссийска предупредил, что в связи с переустройством теплотрассы на Анапском шоссе 23-24 сентября с 22:00 до 5:00 ограничат движение транспорта.

Выехать из города можно будет по улицам Видова, Горького, Чапаева, Борисовской. Въехать — по улицам Борисовской, Чапаева, Горького, Видова, Луначарского, либо по улицам Ленина, Горького, Видова.

Как писали Юга.ру, экс-главный архитектор Кубани рассказал, как устранить пробки в Краснодаре.

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