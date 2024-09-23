Туристический поток в Краснодар увеличился на 12%
Кубанскую столицу за 2024 год посетили 670 тыс. туристов
23 сентября портал «Ъ-Кубань» сообщил, что Краснодар с начала 2024 года посетили 670 тыс. туристов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные изданию предоставила пресс-служба городской мэрии.
Чаще всего туристы посещают исторический центр, парк «Краснодар», храмы и рестораны.
«Самыми популярными из них являются Собор Александра Невского, Александровская Триумфальная арка, памятник императрице Екатерине II. Именно здесь проходят основные экскурсионные маршруты»,— рассказали в пресс-службе администрации города.
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Напомним, краснодарцы протестуют против строительства третьего храма в Юбилейном микрорайоне. Депутат Александр Сафронов и активист Виталий Черкасов добились согласования митинга, однако администрация разрешила провести акцию не там, где запрашивали организаторы.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов РФ с самым чистым воздухом.