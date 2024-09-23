Туристический поток в Краснодар увеличился на 12%

Кубанскую столицу за 2024 год посетили 670 тыс. туристов

23 сентября портал «Ъ-Кубань» сообщил, что Краснодар с начала 2024 года посетили 670 тыс. туристов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные изданию предоставила пресс-служба городской мэрии.

Чаще всего туристы посещают исторический центр, парк «Краснодар», храмы и рестораны.

«Самыми популярными из них являются Собор Александра Невского, Александровская Триумфальная арка, памятник императрице Екатерине II. Именно здесь проходят основные экскурсионные маршруты»,— рассказали в пресс-службе администрации города.