У курорта Домбай в Карачаево-Черкесии открыли Гоначхирское ущелье спустя месяц после пожара

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тебердинский нацпарк открыл еще один турмаршрут в Домбае. Он был закрыт с 23 августа из-за крупного лесного пожара

21 сентября Тебердинский нацпарк сообщил, что открыл автомобильный турмаршрут к озеру Туманлы-Кель в ущелье Гоначхир. Он начинается на 112-м километре Военно-Сухумской дороги (А-155), примерно в 8 км от Домбая.

Ущелье открыли спустя месяц после пожара, а все остальные маршруты еще в августе.

«Последствия пожара видны на протяжении первых двух километров от КПП. Горные склоны по обе стороны дороги покрывают груды обугленных стволов в перемешку с рыжими, обгоревшими, но устоявшими деревьями. Дорогу вдоль пострадавшего участка полностью расчистили. Чувствуется легкий запах гари», — рассказала Юга.ру туристка Марина Солошко.

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Напомним, 22 августа у курорта Домбай в районе ущелья Гоначхир в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Спустя сутки его площадь увеличилась до 15 га.

Как писали Юга.ру, в августе в Гагре пожар охватил около 60 га подлеска вдоль республиканской трассы у сталинской дачи «Холодная речка». 

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