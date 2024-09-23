У курорта Домбай в Карачаево-Черкесии открыли Гоначхирское ущелье спустя месяц после пожара

Тебердинский нацпарк открыл еще один турмаршрут в Домбае. Он был закрыт с 23 августа из-за крупного лесного пожара

21 сентября Тебердинский нацпарк сообщил, что открыл автомобильный турмаршрут к озеру Туманлы-Кель в ущелье Гоначхир. Он начинается на 112-м километре Военно-Сухумской дороги (А-155), примерно в 8 км от Домбая.

Ущелье открыли спустя месяц после пожара, а все остальные маршруты еще в августе.

«Последствия пожара видны на протяжении первых двух километров от КПП. Горные склоны по обе стороны дороги покрывают груды обугленных стволов в перемешку с рыжими, обгоревшими, но устоявшими деревьями. Дорогу вдоль пострадавшего участка полностью расчистили. Чувствуется легкий запах гари», — рассказала Юга.ру туристка Марина Солошко.