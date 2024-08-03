В Абхазии третий день горит лес. Из-за упавших деревьев от границы с Сочи образовалась пробка

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Лесной пожар в Абхазии привел к пробкам на границе с Россией

1 августа сайт sputnik-abkhazia.ru сообщил, что пожар охватил около 60 га подлеска вдоль республиканской трассы у сталинской дачи «Холодная речка» в Гагре. Начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба сказал изданию, что Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении пожара.

3 августа сайт 93.ru сообщил, что два упавших дерева перекрыли автомобильное движение на 10-м километре автотрассы Псоу — Ингур.

К 14:00 движение удалось восстановить, но от границы с Сочи и в обратном направлении скопился многокилометровый затор, во многом из-за большого потока машин в обе стороны.

Как сообщали Юга.ру, за половину 2024 года в Краснодарском крае произошел 21 природный пожар — в семь раз больше, чем год назад.

Пожароопасность Пожары Пробки Сочи

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В Абхазии третий день горит лес. Из-за упавших деревьев от границы с Сочи образовалась пробка
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