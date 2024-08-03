В Абхазии третий день горит лес. Из-за упавших деревьев от границы с Сочи образовалась пробка

Лесной пожар в Абхазии привел к пробкам на границе с Россией

1 августа сайт sputnik-abkhazia.ru сообщил, что пожар охватил около 60 га подлеска вдоль республиканской трассы у сталинской дачи «Холодная речка» в Гагре. Начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба сказал изданию, что Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении пожара.

3 августа сайт 93.ru сообщил, что два упавших дерева перекрыли автомобильное движение на 10-м километре автотрассы Псоу — Ингур.

К 14:00 движение удалось восстановить, но от границы с Сочи и в обратном направлении скопился многокилометровый затор, во многом из-за большого потока машин в обе стороны.