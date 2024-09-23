Ливень, ветер, смерч: в Краснодарском крае рабочая неделя начнется с непогоды

Синоптики рассказали погоде в Краснодарском крае с 23 по 25 сентября. В регионе прогнозируют ливни с грозами и ветром до 23 м/с

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 23-25 сентября погоду на Кубани будет определять циклон над Черным морем. В связи с чем в крае ожидаются сильные ливни с грозами и градом. В регионе действует штормовое предупреждение. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в южной половине Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье.

По данным синоптиков, с 23 по 25 сентября порывы ветра на Кубани могут достигать 20-23 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. Также пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила о сильном ливне, крупном граде и ветре с порывами до 27 м/с на территории Сочи и ФТ Сириус в начале недели. На реках курорта ожидается резкий подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. С 23 по 25 сентября на участке Магри-Веселое возможны смерчи над морем. Температура воздуха в Краснодаре и крае с понедельника по среду, 23-25 сентября, ночью — 11-16 °С, а днем — до 29 °С. В горах ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С. На Черноморском побережье ночью чуть теплее — 14-19 °С, днем также до 29 °С.

Напомним, что с 23 по 25 сентября на Черноморское побережье может обрушиться шторм медикан с залповыми ливнями, ветром до 50 м/с и смерчами, выходящими на сушу.

Как писали Юга.ру, 21 сентября в горах Сочи выпал первый снег.