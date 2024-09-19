Жители Ростовской области стали в 1,5 раза чаще оплачивать проезд картой — аналитики

19 сентября пресс-служба Сбера сообщила, что за последние три месяца жители и гости Ростовской области воспользовались безналичной оплатой проезда в общественном транспорте почти 36 млн раз. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



По данным аналитиков, Ростов-на-Дону входит в пятерку городов России по числу безналичных оплат в транспорте. Картой пользуются в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках. С недавнего времени принимать безналичную оплату через эквайринг Сбера стали и в донских теплоходах.