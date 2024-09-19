Жители Ростовской области стали в 1,5 раза чаще оплачивать проезд картой — аналитики
Эксперты выяснили, что летом 2024 года безналичная оплата проезда в Ростовской области стала более популярной
19 сентября пресс-служба Сбера сообщила, что за последние три месяца жители и гости Ростовской области воспользовались безналичной оплатой проезда в общественном транспорте почти 36 млн раз. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По данным аналитиков, Ростов-на-Дону входит в пятерку городов России по числу безналичных оплат в транспорте. Картой пользуются в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках. С недавнего времени принимать безналичную оплату через эквайринг Сбера стали и в донских теплоходах.
«Ежедневно в общественном транспорте Ростовской области оплачивают проезд картой около 400 тыс. раз. Кроме удобства, такая система оплаты повышает уровень безопасности в транспорте, поскольку водителю не нужно отвлекаться на получение наличных и выдачу сдачи», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
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