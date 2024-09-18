Фонд Андрея Мельниченко запустил конкурс для студентов технических и инженерных специальностей

Цель конкурса — материальная поддержка лучших студентов, отличившихся в учебе, научной деятельности или при создании проектов. Программа объединяет 42 российских вуза и 107 ссузов. Фонд Мельниченко приглашает к участию студентов, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше. Условия конкурса:

Ежемесячные выплаты для студентов вузов составят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а для студентов ссузов — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей .



Помимо успеваемости на размер стипендии влияют следующие факторы:

претендент является выпускником центра талантов Профклассов.ФМ;

побеждал в конкурсах профессионального мастерства,;

награжден за ведение научно-исследовательской работы;

публиковался в рецензируемых научных изданиях;

обладает исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности.

«Стипендиальная программа — это логическое развитие концепции образовательно-карьерного трека, которую реализует Фонд Мельниченко. В основе этой концепции лежит сотрудничество предприятий ЕвроХим, СУЭК и СГК со школами, где Фонд организует Профклассы.ФМ. Мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих студентов вузов, техникумов, колледжей», — рассказала гендиректор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.



Конкурс проводят в два этапа. Подать заявку на первый цикл можно до 11 октября 2024 года на сайте. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком и перечнем необходимых документов.



Участники могут проконсультироваться по электронной почте, по телефону: 8-800-700-28-84 и в официальном телеграм-канале конкурса.



