Фонд Андрея Мельниченко запустил конкурс для студентов технических и инженерных специальностей
Фонд Андрея Мельниченко объявил о запуске конкурса для успешных студентов высших и средних учебных заведений на 2024-2025 годы. Победители получат именную стипендию
Цель конкурса — материальная поддержка лучших студентов, отличившихся в учебе, научной деятельности или при создании проектов. Программа объединяет 42 российских вуза и 107 ссузов.
Фонд Мельниченко приглашает к участию студентов, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше.
Условия конкурса:
- соискатель именной стипендии должен быть гражданином РФ 16 лет и старше;
- у обучающегося не должно быть академических задолженностей;
- у обучающегося должна быть отличная или хорошая успеваемость;
- у студентов вуза допускается не более одной четверки за последний семестр;
- у студентов ссузов допускается не более трех четверок за последний семестр.
Ежемесячные выплаты для студентов вузов составят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а для студентов ссузов — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей .
Помимо успеваемости на размер стипендии влияют следующие факторы:
- претендент является выпускником центра талантов Профклассов.ФМ;
- побеждал в конкурсах профессионального мастерства,;
- награжден за ведение научно-исследовательской работы;
- публиковался в рецензируемых научных изданиях;
- обладает исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности.
«Стипендиальная программа — это логическое развитие концепции образовательно-карьерного трека, которую реализует Фонд Мельниченко. В основе этой концепции лежит сотрудничество предприятий ЕвроХим, СУЭК и СГК со школами, где Фонд организует Профклассы.ФМ. Мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих студентов вузов, техникумов, колледжей», — рассказала гендиректор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Конкурс проводят в два этапа. Подать заявку на первый цикл можно до 11 октября 2024 года на сайте. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком и перечнем необходимых документов.
Участники могут проконсультироваться по электронной почте, по телефону: 8-800-700-28-84 и в официальном телеграм-канале конкурса.
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