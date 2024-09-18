Фонд Андрея Мельниченко запустил конкурс для студентов технических и инженерных специальностей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Фонд Андрея Мельниченко объявил о запуске конкурса для успешных студентов высших и средних учебных заведений на 2024-2025 годы. Победители получат именную стипендию

Цель конкурса — материальная поддержка лучших студентов, отличившихся в учебе, научной деятельности или при создании проектов. Программа объединяет 42 российских вуза и 107 ссузов. 

Фонд Мельниченко приглашает к участию студентов, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше. 

Условия конкурса:

  • соискатель именной стипендии должен быть гражданином РФ 16 лет и старше;
  • у обучающегося не должно быть академических задолженностей;
  • у обучающегося должна быть отличная или хорошая успеваемость;
  • у студентов вуза допускается не более одной четверки за последний семестр;
  • у студентов ссузов допускается не более трех четверок за последний семестр. 

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Ежемесячные выплаты для студентов вузов составят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а для студентов ссузов — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей .

Помимо успеваемости на размер стипендии влияют следующие факторы:

  • претендент является выпускником центра талантов Профклассов.ФМ;
  • побеждал в конкурсах профессионального мастерства,;
  • награжден за ведение научно-исследовательской работы;
  • публиковался в рецензируемых научных изданиях;
  • обладает исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности. 

«Стипендиальная программа — это логическое развитие концепции образовательно-карьерного трека, которую реализует Фонд Мельниченко. В основе этой концепции лежит сотрудничество предприятий ЕвроХим, СУЭК и СГК со школами, где Фонд организует Профклассы.ФМ. Мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих студентов вузов, техникумов, колледжей», — рассказала гендиректор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Конкурс проводят в два этапа. Подать заявку на первый цикл можно до 11 октября 2024 года на сайте. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком и перечнем необходимых документов. 

Участники могут проконсультироваться по электронной почте, по телефону: 8-800-700-28-84 и в официальном телеграм-канале конкурса.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой «ЕвроХим»
    © Изображение предоставлено пресс-службой «ЕвроХим»

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