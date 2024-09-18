На границе России и Грузии из-за ремонта дорог ограничили движение транспорта

Северная Осетия, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

В Северной Осетии на границе РФ и Грузии до 2 октября ограничили движение автомобилей из-за восстановительных работ на дорогах

17 сентября пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления сообщила, что с 18 сентября до 2 октября между пунктами пропуска «Верхний Ларс» и «Казбеги» ввели ограничения движения автомобилей. Это связано с восстановительными работами на дорогах. 

Ограничения будут действовать ежедневно с 5:00 до 8:00 в обоих направлениях.

Власти Сочи отремонтируют федеральные трассы:

В остальное время дорога будет открыта как обычно.

В таможенном управлении попросили граждан, направляющихся через «Верхний Ларс», заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и на сегодня является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-290 от Новороссийска до Анапы.

Автомобили Владикавказ Грузия Дороги Международные отношения Ремонт дорог Транспорт

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На границе России и Грузии из-за ремонта дорог ограничили движение транспорта
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