На границе России и Грузии из-за ремонта дорог ограничили движение транспорта
В Северной Осетии на границе РФ и Грузии до 2 октября ограничили движение автомобилей из-за восстановительных работ на дорогах
17 сентября пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления сообщила, что с 18 сентября до 2 октября между пунктами пропуска «Верхний Ларс» и «Казбеги» ввели ограничения движения автомобилей. Это связано с восстановительными работами на дорогах.
Ограничения будут действовать ежедневно с 5:00 до 8:00 в обоих направлениях.
Власти Сочи отремонтируют федеральные трассы:
В остальное время дорога будет открыта как обычно.
В таможенном управлении попросили граждан, направляющихся через «Верхний Ларс», заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
Пункт пропуска «Верхний Ларс» находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.
Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и на сегодня является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
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