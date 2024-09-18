На границе России и Грузии из-за ремонта дорог ограничили движение транспорта

В Северной Осетии на границе РФ и Грузии до 2 октября ограничили движение автомобилей из-за восстановительных работ на дорогах

17 сентября пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления сообщила, что с 18 сентября до 2 октября между пунктами пропуска «Верхний Ларс» и «Казбеги» ввели ограничения движения автомобилей. Это связано с восстановительными работами на дорогах.

Ограничения будут действовать ежедневно с 5:00 до 8:00 в обоих направлениях.