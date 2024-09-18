Новороссийск затопило, над морем видели смерчи. Власти ввели режим повышенной готовности

В Новороссийске ожидают ураган. Ветер в ближайшие дни может дуть с порывами до 23 м/с

17 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за ухудшения погоды в городе ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 9 часов утра 23 сентября. По прогнозам синоптиков, в Новороссийске в ближайшие пять дней ожидаются ливни с грозами и градом, смерчи и шквалистый ветер с порывами до 20-23 м/с.

Режим повышенной готовности — особая мера, которую вводят при угрозе ЧС для того, чтобы вовремя отреагировать на нее.

«Все специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения при необходимости готовы оперативно отрабатывать поступающие заявки», — добавил мэр.

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Непогода обрушилась на Новороссийск 17 сентября. МЦУ сообщило, что мощный ливень разрушил часть плитки на набережной Адмирала Серебрякова, на дороге образовался провал.

Город подтопило, образовались пробки, машины с трудом передвигались по дорогам.

Вечером жители также наблюдали смерчи над морем. Новороссийский фотограф Максим Бессалый сделал редкий кадр. «Отдельно выделю одновременно и радугу, и смерч. Такое увидел впервые», — подчеркнул Максим.