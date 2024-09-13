Краснодарский музей приглашает на вечернюю экскурсию при свечах

Краснодарцев приглашают на экскурсию по деревянному зданию начала XIX века (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 15 сентября экскурсию по одному из старейших зданий Краснодара — дому атамана Якова Кухаренко.

Участники узнают историю дома — памятника архитектуры первой четверти XIX века, в пространстве также прозвучат легенды и казачьи песни. Экскурсия пройдет при свечах.