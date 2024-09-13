Краснодарский музей приглашает на вечернюю экскурсию при свечах
Краснодарцев приглашают на экскурсию по деревянному зданию начала XIX века (12+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 15 сентября экскурсию по одному из старейших зданий Краснодара — дому атамана Якова Кухаренко.
Участники узнают историю дома — памятника архитектуры первой четверти XIX века, в пространстве также прозвучат легенды и казачьи песни. Экскурсия пройдет при свечах.
«Кофе — мой друг»:
«Экспозиция потухнет, останутся лишь стены, изразцовые печи и портрет хозяина, освещенные свечами», — поделились организаторы.
Начало в 17:00. Необходима предварительная запись, забронировать место можно по телефону: 8 (861)-268-58-78. Билет стоит 500 рублей.
Литературный музей Кубани находится по адресу: улица Постовая, 39/1.
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