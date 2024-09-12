Уралсиб запустил раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса

Раздел автоматически доступен всем бизнес-клиентам, которые перечисляют зарплату сотрудникам (до 50 человек) на открытые в Уралсибе счета.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. В 2023 году Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса, а цифровой продукт «Уралсиб Бизнес Онлайн» занял 11 место в рейтинге лучших интернет-банков для предпринимателей.