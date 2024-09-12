Уралсиб запустил раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса

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Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» появился раздел «Зарплатный проект»

Раздел автоматически доступен всем бизнес-клиентам, которые перечисляют зарплату сотрудникам (до 50 человек) на открытые в Уралсибе счета.

В новом разделе можно:

  • подать заявку на заключение договора зарплатного проекта;
  • управлять справочником сотрудников: добавлять и исключать из зарплатного проекта;
  • прикреплять к зарплатному проекту сотрудника, у которого уже есть действующая карта банка;
  • передавать в банк реестры на открытие карточных счетов и выпуск пластиковых карт;
  • формировать реестр на зачисление зарплаты и других выплат на карточные счета.

Уралсиб для бизнеса:

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. В 2023 году Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса, а цифровой продукт «Уралсиб Бизнес Онлайн» занял 11 место в рейтинге лучших интернет-банков для предпринимателей. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк для бизнеса.

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