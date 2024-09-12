В 2024 году «Автодор» планирует начать реализацию следующего этапа трассы Джубга — Сочи
Компания «Автодор» планирует приступить к следующему этапу по строительству трассы между Джубгой и Сочи в 2024 году
12 сентября «РБК Краснодар» со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщил, что в 2024 году компания «Автодор» планирует начать второй этап строительства трассы между Джубгой и Сочи.
К первому этапу проекта — обходу Адлера — приступили в 2023 году.
На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей:
«Строительство новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи обеспечит рост ВВП более 2-3 трлн рублей, а также увеличит градостроительный потенциал на 36 млн кв. м в зоне протяжения дороги. В целом, градостроительный потенциал составит более 50 млн кв. м», — рассказал Марат Хуснуллин.
По его словам, трасса Джубга — Сочи должна стать альтернативой существующей трассы А-147.
Напомним, что строительство нового дорожного объекта планируют завершить к концу 2029 года. Трасса обойдется в 1,4 трлн рублей. По плану, к концу 2027 года будет благоустроен обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.
Трасса Джубга — Сочи должна сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в 4 раза — до 1,5 часов.
Как писали Юга.ру, участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос.