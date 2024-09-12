Трое студентов из Краснодара победили в банковском конкурсе. Их фото разместят на городских билбордах

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Чернышовой
    © Фото Валерии Чернышовой

Крупнейший российский банк выбрал студентов — победителей конкурса «Выведи себя в ТОП» в Краснодаре. Их фотографии разместят на билбордах

Спецпроект стартовал в начале сентября для молодежи из 13 городов России, в том числе Краснодара. Студенты прошли тестирование, по результатам которого лучших из них пригласили на экскурсию в головной офис Краснодарского отделения Юго-Западного Сбербанка.

Студенты познакомились с работой компании изнутри и пообщались с руководителями разных подразделений.

«В Краснодарском отделении ежегодно проходят практику свыше 200 студентов, часть из которых остается работать в нашей команде. У каждого из вас есть потенциал, способности и навыки, позволяющие при стремлении и трудолюбии стать суперпрофессионалами» — отметила и.о. заместителя управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ирина Хмиль.

После знакомства с работой сотрудников банка и экскурсии по офису ребят ждала игра из трех этапов: мини-квиз по технологиям и истории, решение логических задач и креативная презентация проекта стартапа. По итогам определили тройку лучших. Ими стали студенты Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ: Елизавета и Ярослав Карачевцевы и Елена Лагошина. Их фото будут транслировать на экранах Краснодара.

В Краснодаре 57% студентов готовы использовать нейросети в образовании:

«Поздравляю победителей, участников нашего спецпроекта и всех студентов Краснодарского края с началом учебного года. Желаю, чтобы вы смогли реализовать все планы и приобрести новые компетенции. Мы с радостью готовы помочь с этим и принять активную молодёжь на практику или стажировку по разным направлениям: от AI и IT до работы с клиентами в офисах обслуживания. Это отличная возможность попробовать себя в профессии и сделать первые шаги на карьерном пути», — сказала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Как писали Юга.ру, двое абитуриентов из Краснодара поступили в ГИТИС.

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