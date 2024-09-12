Трое студентов из Краснодара победили в банковском конкурсе. Их фото разместят на городских билбордах

Крупнейший российский банк выбрал студентов — победителей конкурса «Выведи себя в ТОП» в Краснодаре. Их фотографии разместят на билбордах

Спецпроект стартовал в начале сентября для молодежи из 13 городов России, в том числе Краснодара. Студенты прошли тестирование, по результатам которого лучших из них пригласили на экскурсию в головной офис Краснодарского отделения Юго-Западного Сбербанка.

Студенты познакомились с работой компании изнутри и пообщались с руководителями разных подразделений.