Женщины Ростовской области копят вдолгую в два раза чаще мужчин — статистика

За шесть месяцев 2024 года жители Ростовской области заключили 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений с крупнейшим негосударственным пенсионным фондом

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Заключить договор по ПДС можно с негосударственным пенсионным фондом. В течение первых 10 лет участники ПДС получают софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год. Ежегодно они могут также оформлять налоговый вычет до 400 тысяч рублей и переводить накопительную пенсию на договор ПДС, чтобы сделать деньги более ликвидными. Первым оператором ПДС стал СберНПФ.

10 сентября пресс-служба СберНПФ сообщила, что за шесть месяцев 2024 года жители Ростовской области оформили 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений. В двух случаях из трех программу открыла женщина. Чаще всего участниками ПДС становятся дончане 36–55 лет — на них пришлось 67% копилок. Каждую десятую программу оформляет молодежь 18–35 лет.

Пока большинство договоров ПДС заключают в отделениях банка, а 17% ― онлайн на сайте СберНПФ или в мобильном приложении банка.