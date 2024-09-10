Женщины Ростовской области копят вдолгую в два раза чаще мужчин — статистика
За шесть месяцев 2024 года жители Ростовской области заключили 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений с крупнейшим негосударственным пенсионным фондом
С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Заключить договор по ПДС можно с негосударственным пенсионным фондом.
В течение первых 10 лет участники ПДС получают софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год. Ежегодно они могут также оформлять налоговый вычет до 400 тысяч рублей и переводить накопительную пенсию на договор ПДС, чтобы сделать деньги более ликвидными.
Первым оператором ПДС стал СберНПФ.
10 сентября пресс-служба СберНПФ сообщила, что за шесть месяцев 2024 года жители Ростовской области оформили 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений. В двух случаях из трех программу открыла женщина. Чаще всего участниками ПДС становятся дончане 36–55 лет — на них пришлось 67% копилок. Каждую десятую программу оформляет молодежь 18–35 лет.
Пока большинство договоров ПДС заключают в отделениях банка, а 17% ― онлайн на сайте СберНПФ или в мобильном приложении банка.
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«Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный инструмент, доступный любому гражданину России с 18 лет. Ростовская область стала одним из регионов, где к нему проявили особый интерес: с начала года местные жители отложили вдолгую 588 млн рублей. Из них 163 млн рублей составили личные взносы, а оставшуюся часть — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Цели накоплений разные: оплата обучения детей, ремонт, покупка дачи или создание капитала на жизнь после выхода на заслуженный отдых», — объясняет управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
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