На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей. В прошлом году она стоила 4 млрд

Проект Юго-Западной хорды (ЮЗХ) оценили в 1,7 трлн рублей. Дорога позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов

10 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсантъ» сообщил, что предварительную стоимость трассы от Екатеринбурга до Краснодара — Юго-Западной хорды (ЮЗХ) — в ценах 2026–2030 годов оценили 1,7 трлн рублей. При этом внебюджетные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей.



Планируется создать четырех-шестиполосный бесшовный коридор от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов и Волгоград до трассы М-4 в Ростове-на-Дону и примыканием к дальнему обходу Краснодара.

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По словам председателя правления «Автодора», маршрут от Казани до Краснодара будет включать обходы Тольятти, Саратова, Волгограда, Краснодара и предполагает строительство новых участков протяженностью 1192 км.



Сейчас специалисты разработали транспортную и финансовую модели проекта.



В 2023 году «Интерфакс» сообщал, что новая трасса позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.



Напомним, что изначально на создание Юго-Западной хорды хотели выделить 15,3 млрд рублей. В 2023 году правительство РФ ограничило финансирование до 4 млрд рублей.