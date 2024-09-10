На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей. В прошлом году она стоила 4 млрд

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Проект Юго-Западной хорды (ЮЗХ) оценили в 1,7 трлн рублей. Дорога позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов

10 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсантъ» сообщил, что предварительную стоимость трассы от Екатеринбурга до Краснодара — Юго-Западной хорды (ЮЗХ) — в ценах 2026–2030 годов оценили 1,7 трлн рублей. При этом внебюджетные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей.

Планируется создать четырех-шестиполосный бесшовный коридор от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов и Волгоград до трассы М-4 в Ростове-на-Дону и примыканием к дальнему обходу Краснодара.

Власти Сочи отремонтируют федеральные трассы:

По словам председателя правления «Автодора», маршрут от Казани до Краснодара будет включать обходы Тольятти, Саратова, Волгограда, Краснодара и предполагает строительство новых участков протяженностью 1192 км. 

Сейчас специалисты разработали транспортную и финансовую модели проекта.

В 2023 году «Интерфакс» сообщал, что новая трасса позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.

Напомним, что изначально на создание Юго-Западной хорды хотели выделить 15,3 млрд рублей. В 2023 году правительство РФ ограничило финансирование до 4 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара выделят 80 млрд рублей на 10 лет.

Автомобили Благоустройство Дороги Инвестиции Инфраструктура Краснодар Строительство Транспорт

Новости

В Краснодаре более 40% общественного транспорта оборудуют кондиционерами
В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта
Летняя жара вернется на курорты Краснодарского края. Воздух прогреется до +37 °С
«Дайте нам Собянина на пару лет». Что думают жители Краснодара о строительстве подземного метро
На строительство трассы от Екатеринбурга до Краснодара выделят 1,7 трлн рублей. В прошлом году она стоила 4 млрд
В аэропорту Сочи задерживаются несколько рейсов. Это связано с атакой дронов на Москву

Лента новостей

«Куда без обсуждений бывших»
Сегодня, 17:10
«Куда без обсуждений бывших»
Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»
Яркий и вкусный праздник
Вчера, 18:07
Яркий и вкусный праздник
Репортаж с фестиваля адыгейского сыра
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Вчера, 15:40
«Мина» на пляже, фотогеничные смерчи и «Беглый раб»
Что произошло на побережье Краснодарского края на выходных

Реклама на сайте