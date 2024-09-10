В аэропорту Сочи задерживаются несколько рейсов. Это связано с атакой дронов на Москву

В аэропорту Сочи задерживаются рейсы разных авиакомпаний. Расписание на вылет и прилет может меняться в течение дня 10 сентября

Вылетов ожидают самолеты в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Сургут, Самару, Владикавказ, Новосибирск, Нижневартовск. На прилет задерживаются рейсы из Москвы, Уфы, Кемерово, Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга.

10 сентября пресс-служба аэропорта Сочи сообщила , что задерживается ряд рейсов разных авиакомпаний. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, задержка некоторых составляет более пяти часов.

«В связи с ограничением полетов, в ночь с 9 на 10 сентября в Московском авиационном узле, а также в Казани, в течение дня 10 сентября авиакомпании могут корректировать расписание рейсов в/из Сочи, с учётом веерных задержек дальнейших рейсов, выполняемых на тех же воздушных судах», — сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Там добавили, что изменения в расписании не носят массовый характер.

Пять самолетов «Уральских авиалиний», направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы. Это рейсы по маршрутам из Сочи в «Домодедово», из Самарканда в «Домодедово», из Оша в «Домодедово».

Причиной задержек стала атака беспилотников. Ночью 10 сентября в российских регионах было сбито более 140 БПЛА.

Рано утром 10 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и аэропорта Казани ограничили работу в целях безопасности. К 08:00 для аэропортов Москвы и 09:00 для Казани ограничения сняли.