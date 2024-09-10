Сотни домов Прикубанского округа Краснодара на три дня останутся без горячей воды

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в Прикубанском округе с 10 по 12 сентября ограничат подачу горячей воды. Без ресурса временно останутся микрорайоны Губернский, Восточно-Кругликовский, Московский, а также поселок Плодородный.



Это связано с установкой дополнительного оборудования на котельной № 19. На время ремонта ее работа будет приостановлена.