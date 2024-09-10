Сотни домов Прикубанского округа Краснодара на три дня останутся без горячей воды
С 10 по 12 сентября в трех микрорайонах Прикубанского округа Краснодара отключат горячую воду. Публикуем список адресов
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в Прикубанском округе с 10 по 12 сентября ограничат подачу горячей воды. Без ресурса временно останутся микрорайоны Губернский, Восточно-Кругликовский, Московский, а также поселок Плодородный.
Это связано с установкой дополнительного оборудования на котельной № 19. На время ремонта ее работа будет приостановлена.
Горячей воды не будет в многоэтажках на 27-и улицах:
- Восточно-Кругликовская, 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/А, 30/1 (литер 20), 30/2 (литер 19), 32, 34, 42, 46/11, 46/12, 48 (литер 3), 48/1 (литер 1), 48/2 (литер 2), 65, 67, 69, 71, 77;
- 40-летия Победы, 20/1, 97, 97/1, 97/2, 99 (литер 19), 101 (литер 20), 103 (литер 5), 107, 109 (литер 4), 111 (литер 3), 113, 115, 117 (литер 6),121/1, 123, 125 (литер 7), 127 (литер 8), 135 (литер 15), 137 (литер 16), 139 (литер 17), 141 (литер 18), 143 (литер 19), 145 (литер 20), 174, 184 (корпус 1, 2, 3), 186, 186/2, 186 (корпус 3), 188;
- Героев-Разведчиков, 2, 6 (корпус 1, 2, 3, 4), 8 (корпус 1, 2, 3, 4), 10 (литер 4.1.3), 12/1, 12/1 (корпус 1), 12 (литер 4.1.4), 17(литер 6), 17/1(литер 7), 19/2, 21/1, 21/2, 30 (литер 7), 23, 23/1, 24, 26, 28, 26/1, 26/3, 26/4, 32 (литер 6), 34, 36 (литер 4), 40, 42 (литер 2), 48;
- Героя Аверкиева, 2 (литер,4), 4 (литер,5), 6 (литер 6), 10 (литер 7), 8 (литер 8), 12 (литер 9), 14 (литер 10), 16 (литер 11), 17/1 (литер 7), 18 (литер 13), 20 (литер 12), 21, 22 (литер 14), 24, 30, 32, 38, 101 (литер 20);
- Артюшкова В.Д., 1, 2, 3 с, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (литер 6), 25 (литер 5), 27;
- Героя Владислава Посадского, 22 (литер 6), 24, 28 (литер 4), 32, 40, 42 (литер 5), 47, 49 (литер 8), 50, 52, 52 (литер 35), 67, 69 (литер 34);
- Зиповская, 41, 42, 43, 44, 45 (литер 4), 46 (литер 8), 68;
- Котлярова Н.С., 1 (литер 7), 5 (литер 8), 6 с, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 15/1, 17, 20 (литер 4), 30 (литер 2);
- Карякина, 20 (литер 17), 22, 25, 29 л 32, 31;
- Уссурийская, 10;
- 1-го Мая, 302, 320, 388;
- Байбакова, 2/1, 2 (литер 53), 4 (литер 54), 10, 12, 14, 64/1, 68/1, 72/1;
- Черкасская, 58 (литер 1), 60 (литер 1), 60/1, 62/1, 64, 68, 71/1, 71/1 (корпус 1), 71/1 (корпус 2), 72 (литер 10), 129 (литер 2), 129/1 (литер 1а), 131 (литер 6), 133 (литер 3), 135 (литер 2а), 137 (литер 1), 139, 141;
- Вологодская, 1, 6;
- Яснополянская, 4/1, 4/2, 4/3;
- Оренбургская, 4;
- Домбайская, 7, 9, 10, 12, 55 (литер 7), 55 (корпус 1 литер 6), 55 (корпус 2 литер 8), 55 (литер 4), 55 (литер 5), 61 (литер 18), 63 (литер 17), 57 (литер 13), 59;
- Генерала Трошева, 17 (литер 1), 25, 29 (литер 15), 31, 33, 35 (литер 12), 37(литер 11), 39, 41, 43 (литер 5), 45 (литер 7), 47;
- Героя Яцкова, 1/10, 9 (корпус 1 литер 1), 9 (корпус 2 литер 2), 9 (корпус 3 литер 3), 11, 15 (корпус 1 литер 4), 15 (корпус 2 литер 5), 13 (литер 6), 16 (литер 1), 17 (литер 8), 18 (литер 5), 19 (корпус 1), 19 (литер 9), 20 (литер 4), 28 (литер 8);
- Жлобы, 137, 139, 141 (литер 15), 143, 145 (литер 16);
- Героя Сарабеева, 3 (литер 24), 3/1 (литер 25), 5 (корпус 3 литер 29), 5 (корпус 4 литер 31), 5 (корпус 2 литер 28), 5 (корпус 1 литер 27), 5 (литер 26), 5 (корпус 5 литер 30), 7 (литер 4.1.1), 9 (литер 4.1.2), 9/1 (литер 7);
- Николая Шевелёва, 1 (литер 24), 2, 3 (литер 31), 3/1, 5, 7 (литер 34);
- Героя Георгия Бочарникова, 1, 3, 4 (литер 6), 7, 8 (литер 6), 8/1 (литер 7), 12 (литер 1), 14 (литер 3);
- Боспорская, 2 (литер 16), 4 (литер 22, 24), 6 (литер 26), 8 (литер 29), 10 (литер 32);
- Николая Воробьёва, 9 (литер 10), 11 (литер 8);
- Якова Кобзаря, 1 (литер 14), 2 (литер 24), 3 (литер 13), 11;
- Генерал-лейтенанта Сапрунова, 13 (литер 25), 15 (литер 29).
Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.
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