На курорте «Роза Хутор» построят храм Рождества Христова

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Краснодарский край

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  • © Фото дьякона Геннадия (Тихоненко), предоставлено пресс-службой Сочинской Епархии РПЦ.
    © Фото дьякона Геннадия (Тихоненко), предоставлено пресс-службой Сочинской Епархии РПЦ.

7 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор» заложили камень в фундамент православной церкви

Основание храма официально заложили на курорте «Роза Хутор» в ноябре 2020 года. 

7 сентября 2024-го епископ Сочинский и Туапсинский Герман провел литургию, церемонию освящения и закладки камня, положив тем самым начало очередному этапу строительства. 

Церковь возведут на территории этнопарка «Моя Россия». В основе архитектурного облика сооружения — образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, построенного еще в XII веке.

Крестово-купольный храм будет одноэтажным, со сводчатым куполом в центре и трехчастной апcидой с восточной стороны. Храм выполнят из светлого кирпича. Здание украсит позолоченный купол. Внутри откроют большое единое пространство с притвором, алтарем и хорами на антресоли.

Никаб раздора:

«Наш курорт находится в уникальном месте — среди величественных горных вершин. И очень понятно стремление людей возводить часовни, храмы и монастыри именно на высоте. Мы тоже считаем важным, чтобы здесь был православный храм, и все желающие всегда могли в него прийти», — сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Как писали Юга.ру, в Юбилейном районе Краснодара может появиться новый храм. Жители снова против.

Инфраструктура Православие Религия Роза Хутор Сочи Строительство Церковь

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