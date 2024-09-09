На курорте «Роза Хутор» построят храм Рождества Христова
7 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор» заложили камень в фундамент православной церкви
Основание храма официально заложили на курорте «Роза Хутор» в ноябре 2020 года.
7 сентября 2024-го епископ Сочинский и Туапсинский Герман провел литургию, церемонию освящения и закладки камня, положив тем самым начало очередному этапу строительства.
Церковь возведут на территории этнопарка «Моя Россия». В основе архитектурного облика сооружения — образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, построенного еще в XII веке.
Крестово-купольный храм будет одноэтажным, со сводчатым куполом в центре и трехчастной апcидой с восточной стороны. Храм выполнят из светлого кирпича. Здание украсит позолоченный купол. Внутри откроют большое единое пространство с притвором, алтарем и хорами на антресоли.
«Наш курорт находится в уникальном месте — среди величественных горных вершин. И очень понятно стремление людей возводить часовни, храмы и монастыри именно на высоте. Мы тоже считаем важным, чтобы здесь был православный храм, и все желающие всегда могли в него прийти», — сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
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