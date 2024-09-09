Пенсионеры из кубанских сел стали на 19% активнее в интернете

По данным МегаФона, в районах края абоненты пенсионного возраста стали на 19% чаще пользоваться интернетом

Как показывает bigdata оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 7,4 ГБ в месяц. Суммарно на них приходится почти 20% дата‑трафика в малых населенных пунктах.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 14% дольше, чем ровесники‑мужчины. Лидируют по этому показателю жители Беноково в Мостовском районе и Нововладимировской в Тбилисском районе.