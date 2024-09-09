Пенсионеры из кубанских сел стали на 19% активнее в интернете
По данным МегаФона, в районах края абоненты пенсионного возраста стали на 19% чаще пользоваться интернетом
Как показывает bigdata оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 7,4 ГБ в месяц. Суммарно на них приходится почти 20% дата‑трафика в малых населенных пунктах.
Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 14% дольше, чем ровесники‑мужчины. Лидируют по этому показателю жители Беноково в Мостовском районе и Нововладимировской в Тбилисском районе.
Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 37% голосового трафика в сельских поселениях. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 6 часов 10 минут. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Саратовской (Горячий Ключ), Калниболотской Новопокровского района и Темижбекской Кавказского района.
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«Всё больше людей старшего поколения открывают для себя широкие возможности интернета. Он позволяет не только всегда быть на связи с близкими, но и знакомиться со свежими новостями, получать новые знания, пользоваться государственными онлайн‑сервисами, оплачивать ЖКХ и другие услуги. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть LTE в регионе. Только в этом году изменения коснулись уже 24 районов края, среди которых самые большие по численности населения: Динской, Крымский, Ейский, Славянский, Туапсинский, Темрюкский, Северский, Мостовской», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.
Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 17% пенсионеров, у 83% — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут оформлять выход на пенсию дистанционно или в офисах банка.