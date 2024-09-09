Пенсионеры из кубанских сел стали на 19% активнее в интернете

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCZ8
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

По данным МегаФона, в районах края абоненты пенсионного возраста стали на 19% чаще пользоваться интернетом

Как показывает bigdata оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 7,4 ГБ в месяц. Суммарно на них приходится почти 20% дата‑трафика в малых населенных пунктах.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 14% дольше, чем ровесники‑мужчины. Лидируют по этому показателю жители Беноково в Мостовском районе и Нововладимировской в Тбилисском районе.

Кроме того, пенсионеры сохраняют первенство в телефонных разговорах: на их счету 37% голосового трафика в сельских поселениях. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 6 часов 10 минут. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из Саратовской (Горячий Ключ),  Калниболотской Новопокровского района и Темижбекской Кавказского района.

БПЛА, иноагент, душный, скуф, чиназес:

«Всё больше людей старшего поколения открывают для себя широкие возможности интернета. Он позволяет не только всегда быть на связи с близкими, но и знакомиться со свежими новостями, получать новые знания, пользоваться государственными онлайн‑сервисами, оплачивать ЖКХ и другие услуги. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть LTE в регионе. Только в этом году изменения коснулись уже 24 районов края, среди которых самые большие по численности населения: Динской, Крымский, Ейский, Славянский, Туапсинский, Темрюкский, Северский, Мостовской», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 17% пенсионеров, у 83% — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут оформлять выход на пенсию дистанционно или в офисах банка.

Интернет МегаФон Пенсионеры Телеком Технологии

Новости

Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках. Под Новороссийском выберут лучшую скульптуру из соломы и сена
В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном
В 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей
Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей
В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Выпускник» 1967 года

Лента новостей

Реклама на сайте