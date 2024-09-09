МТС установила больше полумиллиона умных счетчиков электроэнергии на Кубани и в Адыгее
В Краснодарском крае и Адыгее заработали больше полумиллиона интеллектуальных приборов учета электроэнергии от МТС
С 1 января 2022 года во всех частных и многоквартирных домах россиян устанавливают только умные счетчики электроэнергии.
Для большинства энергосбытовых компаний Краснодарского края и Адыгеи — «Россети Кубань», «ТНС энерго Кубань», подразделений «НЭСК» — и небольших районных предприятий сбор данных автоматизирует МТС. 9 сентября пресс-служба оператора сообщила, что количество умных электросчетчиков в двух регионах превысило 500 тысяч.
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С помощью интернета, специальной сети для умных устройств и технологий межмашинного взаимодействия сервис собирает актуальные показания электрических счетчиков, диагностирует работу линий, подключает и отключает абонентов.
Система получает данные и с удаленных сельских территорий Краснодарского края и Адыгеи — там, где нет устойчивого покрытия и проводных сетей.
С помощью облачной платформы энергетики выявляют потери и хищения в сетях. Решение использует информацию со счетчиков, умные алгоритмы и большие данные для снижения издержек электросетевых и энергосбытовых компаний.
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