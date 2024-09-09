Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Публикуем полный список краснодарских адресов, где 9 сентября возможны отключения света и перебои с водоснабжением

Краснодарский филиал НЭСК опубликовал список адресов, где планируется плановое отключение электроэнергии. Мы сделали этот список понятным и  удобочитаемым.

Вот где 9 сентября будут отключать свет:

Краснодар

ул. 1-я Линия, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

ул. 2-я Линия, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118

ул. Алма-Атинская, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249

ул. Артиллерийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

пер. Базарный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

ул. Бородинская, 115/1

ул. Брянская, 52, 54, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

ул. Буденного, 141, 147, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510

ул. Бургасская, 31/1, 31/2, 37/1, 52, 54, 54/4, 56, 56/1, 70, 76, 78, 80, 82, 84

ул. Власова, 1

ул. Волгоградская, 125

ул. Гаврилова, 1, 103, 105, 117

ул. Гаражная, 130, 134

ул. Калинина, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248

ул. Каляева, 20

пр-д Каневский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

ул. Коммунаров, 286, 288, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298

ул. Корницкого, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

ул. Красная, 124

ул. Красноармейская, 112, 112/1, 114, 116/2

ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5

ул. Крупской, 2

ул. Кубанская, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 122, 123, 125, 127Ю 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151

ул. Куйбышева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

ул. Кузнечная, 2, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295

ул. Мачуги, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 16, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180

пер. Мостовской, 1

ул. Нефтяная,4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37

1-й Онежский пр-д, 5, 7

ул. Офицерская, 1, 3, 18, 21

пр-д Офицерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

пер. Переправный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Почтовая, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 166/1, 167

ул. Рашпилевская, 240, 242, 244, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303

ул. Селезнева, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188/а, 190, 192

ул. Сидоренко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ул. Скорняжная, 7, 9

ул. Сормовская, 1, 1/1, 1/2, 18, 20, 22, 180, 180/1

ул. Ставропольская, 4, 6, 8, 10

ул. Старокубанская, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 114, 124 А, 125, 125/1, 127, 127/1, 190

ул. Стасова, 121, 121/3, 128, 134, 134/1, 136, 138, 178, 180

1-й пр-д Стасова, 62

2-й пр-д Стасова, 64

ул. Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8

ул. Северная, 1, 19, 32, 39, 712

пр-д Тбилисский, 7

ул. Тихорецкая, 5

УЛ. Трубилина, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116

ул. Труда, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

ул. Урицкого, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129

ул. Фадеева, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151

ул. Челюскина, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24

ул. Щорса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Индустриальный

ул. Творческая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33

ул. Стабильная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

пр-д Стабильный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

ул. Яровая, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Также 9 сентября в Краснодаре с 13:00 до 17:00 отключат водоснабжение на Юбилейном:
ул. Думенко, 10, 12, 14, 21/1, 21, 27, 31, 33, 34.

Снизят напор воды с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
ул. Красная, 152;
ул. Красноармейская, 112, 112/1;
ул. Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.

На прошлой неделе Юга писали о том, что в Дагестане собираются построить крупнейшую в России ветряную электростанцию.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках. Под Новороссийском выберут лучшую скульптуру из соломы и сена
В Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном
В 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей
Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей
В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Выпускник» 1967 года

Лента новостей

Реклама на сайте