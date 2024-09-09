Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду

Публикуем полный список краснодарских адресов, где 9 сентября возможны отключения света и перебои с водоснабжением

Краснодарский филиал НЭСК опубликовал список адресов, где планируется плановое отключение электроэнергии. Мы сделали этот список понятным и удобочитаемым. Вот где 9 сентября будут отключать свет:

Краснодар ул. 1-я Линия, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ул. 2-я Линия, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 ул. Алма-Атинская, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249 ул. Артиллерийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пер. Базарный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Бородинская, 115/1 ул. Брянская, 52, 54, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 ул. Буденного, 141, 147, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510 ул. Бургасская, 31/1, 31/2, 37/1, 52, 54, 54/4, 56, 56/1, 70, 76, 78, 80, 82, 84 ул. Власова, 1 ул. Волгоградская, 125 ул. Гаврилова, 1, 103, 105, 117 ул. Гаражная, 130, 134 ул. Калинина, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248 ул. Каляева, 20 пр-д Каневский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ул. Коммунаров, 286, 288, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298 ул. Корницкого, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 ул. Красная, 124 ул. Красноармейская, 112, 112/1, 114, 116/2 ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 ул. Крупской, 2 ул. Кубанская, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 122, 123, 125, 127Ю 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151 ул. Куйбышева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ул. Кузнечная, 2, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295 ул. Мачуги, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 16, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180 пер. Мостовской, 1 ул. Нефтяная,4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 1-й Онежский пр-д, 5, 7 ул. Офицерская, 1, 3, 18, 21 пр-д Офицерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 пер. Переправный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 ул. Почтовая, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 166/1, 167 ул. Рашпилевская, 240, 242, 244, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303 ул. Селезнева, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188/а, 190, 192 ул. Сидоренко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Скорняжная, 7, 9 ул. Сормовская, 1, 1/1, 1/2, 18, 20, 22, 180, 180/1 ул. Ставропольская, 4, 6, 8, 10 ул. Старокубанская, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 114, 124 А, 125, 125/1, 127, 127/1, 190 ул. Стасова, 121, 121/3, 128, 134, 134/1, 136, 138, 178, 180 1-й пр-д Стасова, 62 2-й пр-д Стасова, 64 ул. Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Северная, 1, 19, 32, 39, 712 пр-д Тбилисский, 7 ул. Тихорецкая, 5 УЛ. Трубилина, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116 ул. Труда, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ул. Урицкого, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 ул. Фадеева, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151 ул. Челюскина, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Щорса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Индустриальный ул. Творческая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33 ул. Стабильная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 пр-д Стабильный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ул. Яровая, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Также 9 сентября в Краснодаре с 13:00 до 17:00 отключат водоснабжение на Юбилейном:

ул. Думенко, 10, 12, 14, 21/1, 21, 27, 31, 33, 34. Снизят напор воды с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Красная, 152;

ул. Красноармейская, 112, 112/1;

ул. Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.