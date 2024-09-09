Где в Краснодаре 9 сентября отключат свет и воду
Публикуем полный список краснодарских адресов, где 9 сентября возможны отключения света и перебои с водоснабжением
Краснодарский филиал НЭСК опубликовал список адресов, где планируется плановое отключение электроэнергии. Мы сделали этот список понятным и удобочитаемым.
Вот где 9 сентября будут отключать свет:
ул. 1-я Линия, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51
ул. 2-я Линия, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
ул. Алма-Атинская, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249
ул. Артиллерийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
пер. Базарный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Бородинская, 115/1
ул. Брянская, 52, 54, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
ул. Буденного, 141, 147, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510
ул. Бургасская, 31/1, 31/2, 37/1, 52, 54, 54/4, 56, 56/1, 70, 76, 78, 80, 82, 84
ул. Власова, 1
ул. Волгоградская, 125
ул. Гаврилова, 1, 103, 105, 117
ул. Гаражная, 130, 134
ул. Калинина, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248
ул. Каляева, 20
пр-д Каневский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
ул. Коммунаров, 286, 288, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298
ул. Корницкого, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
ул. Красная, 124
ул. Красноармейская, 112, 112/1, 114, 116/2
ул. Красных партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
ул. Крупской, 2
ул. Кубанская, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 122, 123, 125, 127Ю 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151
ул. Куйбышева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
ул. Кузнечная, 2, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295
ул. Мачуги, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 16, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
пер. Мостовской, 1
ул. Нефтяная,4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
1-й Онежский пр-д, 5, 7
ул. Офицерская, 1, 3, 18, 21
пр-д Офицерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
пер. Переправный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
ул. Почтовая, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 166/1, 167
ул. Рашпилевская, 240, 242, 244, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303
ул. Селезнева, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188/а, 190, 192
ул. Сидоренко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ул. Скорняжная, 7, 9
ул. Сормовская, 1, 1/1, 1/2, 18, 20, 22, 180, 180/1
ул. Ставропольская, 4, 6, 8, 10
ул. Старокубанская, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 114, 124 А, 125, 125/1, 127, 127/1, 190
ул. Стасова, 121, 121/3, 128, 134, 134/1, 136, 138, 178, 180
1-й пр-д Стасова, 62
2-й пр-д Стасова, 64
ул. Степная, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8
ул. Северная, 1, 19, 32, 39, 712
пр-д Тбилисский, 7
ул. Тихорецкая, 5
УЛ. Трубилина, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116
ул. Труда, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
ул. Урицкого, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
ул. Фадеева, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151
ул. Челюскина, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24
ул. Щорса, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Творческая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33
ул. Стабильная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
пр-д Стабильный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ул. Яровая, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Также 9 сентября в Краснодаре с 13:00 до 17:00 отключат водоснабжение на Юбилейном:
ул. Думенко, 10, 12, 14, 21/1, 21, 27, 31, 33, 34.
Снизят напор воды с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
ул. Красная, 152;
ул. Красноармейская, 112, 112/1;
ул. Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.
На прошлой неделе Юга писали о том, что в Дагестане собираются построить крупнейшую в России ветряную электростанцию.