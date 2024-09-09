В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с кратковременных дождей

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 9 сентября. В понедельник в регионе прогнозируют кратковременный дождь с грозой

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 9 сентября, на Кубани ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с.

Температура воздуха в Краснодарском крае — 25-30 °С, а в горах — 18-23 °С. На Черноморском побережье будет немного теплее — 26-31 °С.



В Краснодаре 9 сентября синоптики также прогнозируют переменную облачность с кратковременным дождем. Ветер слабый. Днем столбик термометра не поднимется выше 29 °С.