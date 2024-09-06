Уралсиб подвел итоги программы стажировок для студентов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCZ6
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Банк Уралсиб подвел итоги программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 8 месяцев 2024 года

С начала года платформа привлекла более 2850 студентов — на 26% больше, чем в 2023 году. Важным компонентом программы был онлайн-курс «Банковское дело». Его успешно завершили 266 человек. Курс помог участникам погрузиться в реальную работу и внутренние процессы банка. Очную практику прошли 417 студентов, 45 стажеров продолжили свой карьерный путь по программе, а 8 из них уже получили предложения о постоянной работе в Уралсибе.

Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы:

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» с 2022 года дает бесплатные знания в финансовой сфере для студентов. С ней взаимодействуют 135 образовательных организаций — как региональных, так и топовых федеральных вузов: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие.

На платформе студенты могут оформить заявку на практику и стажировку в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, посмотреть обучающие вебинары. Комбинация дополнительного образования и практики позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка.

Опрос:

Производственную или преддипломную практики можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто проявил себя, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Недавно платформа «Уралсиб.Ускорение» стала лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact (в номинации «Graduates&Interns»  — за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями) и Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи (в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи»).

Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на билбордах разместят фотографии студентов.

Банки Вузы Интернет Образование Социальные программы Студенты Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Вышел трейлер фильма ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»
Краснодарцев приглашают на лекцию о русских художницах XX века
«Росатом» построит в Дагестане самую крупную ветроэлектростанцию в России
В Анапе может разрушиться коттеджный поселок. Он находится почти на краю обрыва
У Яблоновского моста в Краснодаре нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей. Под Краснодаром откроют фермерский торговый центр

Лента новостей

С миндалем, маком и даже с сосисками
Сегодня, 11:40
С миндалем, маком и даже с сосисками
Путешествие по богатой истории борща и его региональным вариациям
Тепло и облачно: рассказываем о погоде в Краснодарском крае на выходных
Сегодня, 14:15
Тепло и облачно: рассказываем о погоде в Краснодарском крае на выходных
Общественная палата Краснодара хочет принять «Этический кодекс жителя»
Сегодня, 13:08
Общественная палата Краснодара хочет принять «Этический кодекс жителя»
Узнали подробности и разные мнения

Реклама на сайте