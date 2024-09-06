Уралсиб подвел итоги программы стажировок для студентов

Банк Уралсиб подвел итоги программы стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 8 месяцев 2024 года

С начала года платформа привлекла более 2850 студентов — на 26% больше, чем в 2023 году. Важным компонентом программы был онлайн-курс «Банковское дело». Его успешно завершили 266 человек. Курс помог участникам погрузиться в реальную работу и внутренние процессы банка. Очную практику прошли 417 студентов, 45 стажеров продолжили свой карьерный путь по программе, а 8 из них уже получили предложения о постоянной работе в Уралсибе.

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Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» с 2022 года дает бесплатные знания в финансовой сфере для студентов. С ней взаимодействуют 135 образовательных организаций — как региональных, так и топовых федеральных вузов: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие.

На платформе студенты могут оформить заявку на практику и стажировку в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, посмотреть обучающие вебинары. Комбинация дополнительного образования и практики позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка.

Производственную или преддипломную практики можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто проявил себя, после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Недавно платформа «Уралсиб.Ускорение» стала лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact (в номинации «Graduates&Interns» — за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями) и Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи (в категории «Цифровые решения для содействия занятости молодежи»).

Уралсиб приглашает студентов присоединиться к команде в новом учебном году и воспользоваться уникальными возможностями для карьерного роста и профессионального развития в рамках программы «Уралсиб.Ускорение».