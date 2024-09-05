Власти Сочи отремонтируют федеральные трассы. Где и когда начнется ремонт

Власти Сочи рассказали, на каких федеральных дорогах в ближайшее время начнется ремонт

Специалисты уже приступили к работам на оползневом участке Мамайского перевала. Там дорожники отремонтируют подпорную стену длиной 263 метра, а на противоположной стороне построят две новых.

5 сентября администрация Сочи сообщила , что на следующей неделе в городе начнут ремонтировать федеральные трассы.

Продолжится модернизация старого направления трассы Адлер — Красная Поляна на территории поселка, где весной привели в порядок тротуары. С 9 сентября рабочие начнут менять слои основания и покрытия. Уложить асфальт планируют к ноябрю. На некоторых участках введут реверсивное движение.

15 сентября начнется капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже рядом с поселком Зубова Щель в Лазаревском районе. Движение на участке трассы А-147 Джубга — Сочи ограничат и изменят схему движения. Мост на 125-м километре полностью разберут и на его месте построят новый. Завершить монтаж рассчитывают в сентябре 2025 года.

17 октября стартует ремонт асфальта на участке трассы А-147 между поселками Аше и Мамедова Щель. Работы продлятся до 17 ноября.

С 3 ноября по 7 декабря будут восстанавливать покрытие на трассе в районе Лоо — Дагомыс. С 8 по 20 декабря рабочие будут ремонтировать дорогу на отрезке Головинка — Детляжка. Там введут реверсивное движение.

В октябре-ноябре будут обновлять дорогу-дублер Курортного проспекта.