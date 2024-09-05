В Краснодаре на билбордах разместят фотографии студентов

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Крупнейший российский банк предложил краснодарским студентам пройти тесты, чтобы попасть на городские билборды

С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России, в том числе Краснодара и Ростова-на-Дону будут транслировать ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат им пройти тесты. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.

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Для участия студент должен выбрать свои город и вуз на странице проекта «Выйди в ТОП со Сбером» и пройти два теста. Первый, когнитивный, поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам второго теста — на решение логических и математических задач — банк пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников.

На месте ребята выполнят ещ е несколько заданий. Тройка победителей станет героями профессиональной фотосессии. Изображения студентов будут транслировать в городах России с 13 по 15 сентября.

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