В Краснодаре на билбордах разместят фотографии студентов

Крупнейший российский банк предложил краснодарским студентам пройти тесты, чтобы попасть на городские билборды

С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России, в том числе Краснодара и Ростова-на-Дону будут транслировать ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат им пройти тесты. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.

Для участия студент должен выбрать свои город и вуз на странице проекта «Выйди в ТОП со Сбером» и пройти два теста. Первый, когнитивный, поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам второго теста — на решение логических и математических задач — банк пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников.