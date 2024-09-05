Затеряться в командировке, взломать экзамен, наказать обманщиков. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 5 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 5 сентября (18+)

В криминальной драме «Револьвер» (18+) бывшая полицейская Ха Су-ён выходит из тюрьмы. По просьбе возлюбленного она согласилась взять на себя вину за преступление, которого не совершала. Не получив обещанного вознаграждения за свою жертву, героиня начинает искать и наказывать всех, кто её обманул.

Драмеди «Лгунья» (16+) рассказывает про 17-летнюю Еву, которой наскучила её однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Одна маленькая ложь переворачивает жизнь девушки и окружающих её людей с ног на голову.

Из женщины — в собаку:

Действие триллера «Как взломать экзамен» (16+) происходит в частной школе в центре Лос-Анджелеса. Здесь учатся дети банкиров, политиков, кинозвезд. Их главная проблема сейчас — сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то умный и готовый на всё ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи — идеальный вариант.

В фантастическом триллере «Ускорение» (18+) группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна.

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Действие драмы «Смотри на меня!» (16+) происходит в 1948 году. Бывшая оперная певица и мать четверых детей Нина Левицкая ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего почти год назад. Чтобы избежать возможного ареста, женщина экстренно продает имущество и отправляется из Свердловска в Москву.

В хорроре «Пункт назначения: Поезд № 13» (18+) демоны убивают нескольких рабочих, строивших железную дорогу к новому курорту, которая проходит через священный лес. Через некоторое время первый туристический поезд отправляется по новому маршруту. После первого же тоннеля пятый вагон загадочно исчезает.

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Комедия «Обе две» (12+) рассказывает о 14-летней Глаше, которая живёт с бабушкой в Шуе и мечтает стать режиссёром. После смерти родственницы опеку над подростком берет её тётка Валя — очень суровая женщина. Свободолюбивая Глаша сбегает от неё в Москву.

В драме «Чёрный пёс» (18+) парень по имени Лан возвращается в родной город после долгого отсутствия. Он устраивается работать в фирму по отлову бездомных собак и спасает одну из них. Им предстоит провести вместе неделю на карантине.

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В приключенческом фильме «Селебрята» (12+) злая семейка Жирновых, владеющая лагерем «Рога и копыта», начинает строить козни конкурентам в надежде стать монополистами. Не добившись результатов, они похищают дочь противников. 

Действие семейного фильма «Мухадракон» (6+) происходит в обычной российской школе. В 4-й «А» класс приходит Лёша Андреев и сразу влюбляется в одноклассницу Лизу. Его ждут многочисленные приключения и испытания на пути к сердцу девочки.

В триллере «Затерянные» (16+) четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор и заработать повышение. Выполнив задуманное, на обратном пути они оказываются без денег и связи в очень странном городе.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске будут снимать ремейк «Бриллиантовой руки». Роль Никулина исполнит Тимур Батрутдинов.

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