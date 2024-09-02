С начала 2024 года жители Ставрополья отложили 470 млн рублей по программе долгосрочных сбережений
За первое полугодие 2024 года жители Ставропольского края открыли 10,5 тыс. копилок по программе досрочных сбережений
2 сентября пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что с начала 2024 года жители Ставрополья открыли 10,5 тыс. копилок по программе досрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. 70% договоров в регионе оформили женщины. На возрастную группу 36-55 лет пришлось 66% открытых ПДС-копилок, а на группу 18-35 лет — каждый десятый договор.
Также каждую седьмую программу ставропольцы подключили в приложении Сбера или на сайте СберНПФ.
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«С начала года жители Ставрополья отложили вдолгую 470 млн рублей. Для этого люди воспользовались программой долгосрочных сбережений. 82 млн составили личные взносы участников. Еще 388 млн рублей пришлось на заявленные к переводу средства накопительной пенсии, которые в следующем году поступят на личные ПДС-счета граждан. Цели сбережений разные: оплата обучения детей, покупка дачи или создание капитала. Ставропольский край усилил позиции в рейтинге регионов по количеству открытых ПДС-копилок. Если по итогам первого квартала мы замыкали топ-20 субъектов, то первое полугодие мы завершили на 14 строчке», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.
Также в первом полугодии 2024 года больше всего договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ заключили жители Москвы и Московской области (16% от общего количества). За ними следуют сберегатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 5%), Краснодарского края, Пермского края и Свердловской области (по 3%).
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в 2024 году. Это механизм, который помогает гражданам создать финансовую подушку безопасности или накопить средства на крупные цели. В течение первых десяти лет можно получать до 36 тыс. рублей в год. Для участников также предусмотрены налоговый вычет до 400 тыс. рублей ежегодно и возможность перевести средства накопительной пенсии на договор ПДС, чтобы сделать их более ликвидными.
Заключить договор по ПДС можно с негосударственным пенсионным фондом.