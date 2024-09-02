С начала 2024 года жители Ставрополья отложили 470 млн рублей по программе долгосрочных сбережений

За первое полугодие 2024 года жители Ставропольского края открыли 10,5 тыс. копилок по программе досрочных сбережений

2 сентября пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что с начала 2024 года жители Ставрополья открыли 10,5 тыс. копилок по программе досрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. 70% договоров в регионе оформили женщины. На возрастную группу 36-55 лет пришлось 66% открытых ПДС-копилок, а на группу 18-35 лет — каждый десятый договор.



Также каждую седьмую программу ставропольцы подключили в приложении Сбера или на сайте СберНПФ.

«С начала года жители Ставрополья отложили вдолгую 470 млн рублей. Для этого люди воспользовались программой долгосрочных сбережений. 82 млн составили личные взносы участников. Еще 388 млн рублей пришлось на заявленные к переводу средства накопительной пенсии, которые в следующем году поступят на личные ПДС-счета граждан. Цели сбережений разные: оплата обучения детей, покупка дачи или создание капитала. Ставропольский край усилил позиции в рейтинге регионов по количеству открытых ПДС-копилок. Если по итогам первого квартала мы замыкали топ-20 субъектов, то первое полугодие мы завершили на 14 строчке», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.



Также в первом полугодии 2024 года больше всего договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ заключили жители Москвы и Московской области (16% от общего количества). За ними следуют сберегатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 5%), Краснодарского края, Пермского края и Свердловской области (по 3%).

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в 2024 году. Это механизм, который помогает гражданам создать финансовую подушку безопасности или накопить средства на крупные цели. В течение первых десяти лет можно получать до 36 тыс. рублей в год. Для участников также предусмотрены налоговый вычет до 400 тыс. рублей ежегодно и возможность перевести средства накопительной пенсии на договор ПДС, чтобы сделать их более ликвидными.



Заключить договор по ПДС можно с негосударственным пенсионным фондом.