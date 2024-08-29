Сели и смерч разрушили часть туристических маршрутов в нацпарке Сочи

Предыстория: В ночь с 26 на 27 августа Сочи накрыла непогода. В Адлерском и Хостинском районах затопило улицы, а на трассу сошел сель.

28 августа пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила , что из-за обрушившегося на курорт ливня пострадали некоторые туристические маршруты и тропы. Доступ к объектам временно ограничили.

Так, в Агурском ущелье размыло полотно через реку Агура у нижнего водопада, а на Белых скалах Навалишинского ущелья — тропу. На Воронцовском ландшафтно-карстовом комплексе ко входу в пещеру нанесло большой объём грунта и растительного мусора. Также на Чертовых воротах смерч разрушил подход к реке.