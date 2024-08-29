В Краснодаре состоится театральный концерт по «Белым ночам» Достоевского

В Краснодаре актриса под музыку прочитает произведение Федора Достоевского (12+)

В Краснодаре анонсировали * на 6 сентября театрально-музыкальный вечер. Актриса Мария Ступченко прочитает одно из самых романтичных произведений Федора Достоевского — «Белые ночи».

В повести мелкий чиновник в свободное время прогуливается по Петербургу. Он беден и одинок. Возвращаясь домой поздно вечером, герой видит у решётки канала женскую фигурку и слышит рыдание. Сочувствие побуждает его к знакомству.

Музыкальная часть программы будет состоять из романсов и пьес для фортепиано в исполнении Евгении Шинкаревой и Марины Мустаевой.

Событие состоится в краснодарском салоне Maison Adamuli по адресу улица Октябрьская, 60. Начало в 19:30, стоимость участия 1000 рублей.