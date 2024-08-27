Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Адыгее достигло 17,2 тысяч

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с региональным Кабмином поддержку малого и среднего предпринимательства в республике

По информации министра экономического развития и торговли Адыгеи Заура Шеуджена, в республике работают 17,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса — за последние 2,5 года их стало больше на 1,5 тыс.

43% от общего числа занятых в регионе — малые и средние предприниматели. За 2022 год их вклад в валовый региональный продукт достиг 54,4 млрд рублей — 27,6% от общего объёма в 197,1 млрд рублей.

Ежегодно господдержка бизнеса в Адыгее растёт: в 2022 году — 150 млн рублей, в 2023-м — 318 млн рублей. Главным ее инструментом остается нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

За 2023 год региональные центр «Мой бизнес», Центр поддержки экспорта, микрокредитная компания, гарантийный фонд и бизнес-инкубатор оказали 3,3 тыс. услуг — от разработки бизнес-планов до выдачи льготных кредитов и содействия в продвижении продукции, за первое полугодие 2024-го — около 1,5 тыс.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что вся линейка господдержки должна работать слаженно, как единый механизм.