В Краснодарском крае два человека умерли от коронавируса. Количество заболевших резко выросло

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 19 по 25 августа на Кубани выявили 663 случая коронавируса. В числе заболевших 445 женщин и 218 мужчин. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 98 лет.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 161 пациента. За этот же период с выздоровлением выписали 447 человек, двоих пациентов спасти не удалось.