В Краснодарском крае два человека умерли от коронавируса. Количество заболевших резко выросло

Краснодарский край

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  • © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

Оперативный штаб поделился статистикой заболевших ковидом за прошедшую неделю

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 19 по 25 августа на Кубани выявили 663 случая коронавируса. В числе заболевших 445 женщин и 218 мужчин. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 98 лет.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 161 пациента. За этот же период с выздоровлением выписали 447 человек, двоих пациентов спасти не удалось.

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Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

  • Краснодар — выявили больше 270 случаев;
  • Сочи — больше 50;
  • Новороссийск — 38;
  • Ейский район — 34;
  • Тимашевск — 30;
  • Армавир — 24;
  • Кущевский район — 20;
  • Белоглинский район — 18;
  • Северский район — 17;
  • Динской район — 14;
  • Усть-Лабинский район — 13;
  • Апшеронский, Славянский, Староминский районы и Горячий Ключ — по 10;
  • Абинский, Каневской, Курганинский и Приморско-Ахтарский районы — по 7;
  • Крымский район — 6;
  • Геленджик — 5;
  • Брюховецкий, Кореновский, Красноармейский, Ленинградский и Павловский районы — по 4;
  • Кавказский и Туапсинский районы — по 3;
  • Белореченский и Новокубанский районы — по 2;
  • Анапа, Выселковский, Крыловский, Лабинский, Мостовской, Новопокровский, Отрадненский и Успенский районы — по 1.

Неделей ранее, с 12 по 18 августа, специалисты выявили 399 случаев заражения, до этого — 362 случая, а в начале августа — 213 случаев коронавируса.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Ростовской области лекарства в 2024 году подорожали на 25%.

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