В Краснодарском крае два человека умерли от коронавируса. Количество заболевших резко выросло
Оперативный штаб поделился статистикой заболевших ковидом за прошедшую неделю
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 19 по 25 августа на Кубани выявили 663 случая коронавируса. В числе заболевших 445 женщин и 218 мужчин. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 98 лет.
Всего за прошедшую неделю госпитализировали 161 пациента. За этот же период с выздоровлением выписали 447 человек, двоих пациентов спасти не удалось.
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:
- Краснодар — выявили больше 270 случаев;
- Сочи — больше 50;
- Новороссийск — 38;
- Ейский район — 34;
- Тимашевск — 30;
- Армавир — 24;
- Кущевский район — 20;
- Белоглинский район — 18;
- Северский район — 17;
- Динской район — 14;
- Усть-Лабинский район — 13;
- Апшеронский, Славянский, Староминский районы и Горячий Ключ — по 10;
- Абинский, Каневской, Курганинский и Приморско-Ахтарский районы — по 7;
- Крымский район — 6;
- Геленджик — 5;
- Брюховецкий, Кореновский, Красноармейский, Ленинградский и Павловский районы — по 4;
- Кавказский и Туапсинский районы — по 3;
- Белореченский и Новокубанский районы — по 2;
- Анапа, Выселковский, Крыловский, Лабинский, Мостовской, Новопокровский, Отрадненский и Успенский районы — по 1.
Неделей ранее, с 12 по 18 августа, специалисты выявили 399 случаев заражения, до этого — 362 случая, а в начале августа — 213 случаев коронавируса.
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