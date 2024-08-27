В Анапе отжимной ветер уносит в море надувные плавательные средства

В Анапе третий день подряд запрещено купаться с надувными кругами и матрасами, кататься на сапах и катамаранах. На курорте опасный отжимной ветер

27 августа мэрия Анапы вновь продлила запрет на использование в море надувных плавсредств — кругов, матрасов, сапов. Также запрещено кататься на катамаранах. На курорте третий день дует отжимной северо-восточный ветер. Отжимной ветер с порывами до 20-30 м/с дует с берега в сторону моря. Он не кажется опасным, но может быстро унести суда, лодки и людей далеко от берега.

Читайте также: Бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября

26 августа служба спасения Анапы сообщила, что мужчину с ребенком унесло на сапе в открытое море. Спасатели вовремя их заметили и вернули на берег.



Еще один случай произошел в тот же день в районе морского порта. Турист катался на сапе, но его стало резко уносить в море. Спасатели обнаружили мужчину в 1 км от берега, он не пострадал.

27 августа краевое МЧС продлило штормовое предупреждение в Краснодарском крае до 28 августа. В регионе ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. На участке от Анапы до микрорайона Магри в Сочи могут формироваться смерчи над морем.