СМИ Новороссийска сообщили о запрете салютов в Абрау-Дюрсо, но заммэра пока только обещал «обсудить со своими»

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Сразу два СМИ Новороссийска заявили, что в поселке Абрау-Дюрсо по просьбам местных жителей запретили запуск фейерверков

9 июня несколько СМИ Новороссийска опубликовали новость о том, что в Абрау-Дюрсо запретили салюты. По их словам, в одном из чатов разгорелись бурные обсуждения, касающиеся запуска фейерверков в гостинице «Крылья Абрау».

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8 июня в телеграм-канале замглавы города Александра Яменскова действительно появилось сообщение: «Александр Иванович, добрый день. Требуется принять решение о запрете салютов и фейерверков до окончания СВО. В Абрау сейчас начался сезон свадебных салютов и прочей пиротехники. Жителям тревожно от таких резких взрывов. Прошу Вас вынести данный вопрос на рассмотрение антитеррористические комиссии. С уважением». 

По информации «Нашей газеты Новороссийск», власти города быстро отреагировали на просьбу, провели с руководством отеля беседу и рекомендовали воздержаться от использования фейерверков.

Однако 9 июня, отвечая жительнице, замглавы Новороссийска пообещал, что 10 июня, в понедельник, только обсудит просьбу.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске с 9 июня горит мусорный полигон на горе Щелба. Жители жалуются на невозможность дышать.

Абрау-Дюрсо Новороссийск

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