В Краснодаре сняли психологический триллер. Его бесплатно покажут в «Доме книги»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Мякиш», реж. Олег Андросов © Скриншот из официальной группы «Вконтакте» киностудии «ЛИСАРТ» vk.com/lisartstudios
    Кадр из фильма «Мякиш», реж. Олег Андросов © Скриншот из официальной группы «Вконтакте» киностудии «ЛИСАРТ» vk.com/lisartstudios

В Краснодаре 27 августа пройдет бесплатный кинопоказ и обсуждение фильма «Мякиш». Картину сняла краснодарская киностудия «ЛисАрт» (12+)

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 27 августа кинопоказ фильма «Мякиш».

Это психологический триллер о девочке, которую преследуют кошмары и вымышленные друзья. Фильм сняла краснодарская киностудия «ЛисАрт», роли исполнили дети от 7 до 14 лет и профессиональные актеры. В съемках также были задействованы экзотические животные.

Появился трейлер сериала «Преступление и наказание»:

После просмотра зрителей ждет встреча с режиссером и сценаристом фильма Олегом Андросовым.

«Вас ждет открытый диалог, в ходе которого Олег поделится закулисными историями создания фильма и расскажет о своем пути в киноиндустрию. Это отличная возможность задать вопросы и узнать больше о процессе создания кино!» — поделились организаторы.

Начало в 18:30. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация. Кинопоказ пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу: улица Красная, 43.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Дела человеческие».

Афиша Искусство Кино Краснодар

Новости

В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «РаскольникOFF» по Достоевскому
В Краснодаре сняли психологический триллер. Его бесплатно покажут в «Доме книги»
В Таганроге фиксируют нашествие зеленых комаров
Новый вид мошенничества. В Краснодарском крае родителям обещают несуществующие выплаты к 1 сентября
На въезде в Краснодарский край со стороны Крыма машины стоят в пробке больше двух часов
В Сочи до конца 2024 года создадут четыре особо охраняемые природные территории

Лента новостей

Реклама на сайте