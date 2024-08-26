В Краснодаре сняли психологический триллер. Его бесплатно покажут в «Доме книги»

В Краснодаре 27 августа пройдет бесплатный кинопоказ и обсуждение фильма «Мякиш». Картину сняла краснодарская киностудия «ЛисАрт» (12+)

Это психологический триллер о девочке, которую преследуют кошмары и вымышленные друзья. Фильм сняла краснодарская киностудия «ЛисАрт», роли исполнили дети от 7 до 14 лет и профессиональные актеры. В съемках также были задействованы экзотические животные.

После просмотра зрителей ждет встреча с режиссером и сценаристом фильма Олегом Андросовым.

«Вас ждет открытый диалог, в ходе которого Олег поделится закулисными историями создания фильма и расскажет о своем пути в киноиндустрию. Это отличная возможность задать вопросы и узнать больше о процессе создания кино!» — поделились организаторы.

Начало в 18:30. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация. Кинопоказ пройдет в арт-резиденции «Дом книги» по адресу: улица Красная, 43.