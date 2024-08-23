В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по вышивке сашико

Краснодарский край

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  • © Антон Быков, Юга.ру
    © Антон Быков, Юга.ру

Краснодарцев приглашают освоить традиционную японскую вышивку (16+)

Краснодарская кофейня Kissaten анонсировала* встречу, посвященную японской вышивке сашико.

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Сначала участников ждет лекция про традиционные виды текстильного рукоделия Страны восходящего солнца. София Левченко расскажет про кумихимо, кимекоми, темари, фурошики, боро и кинусайга.

Затем гостей научат вышивать в технике сашико, которая состоит из 12 схем и чаще выполняется белыми нитками на синей ткани.

Организаторы предоставят все материалы и инструменты. Можно принести свою одежду, лучше синюю.

Начало в 13:00. Стоимость участия 2300 рублей, в нее входят напиток и десерт. Запись по телефону +7 (918) 347-31-35.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 28 августа показ и обсуждение судебной психологической драмы «Дела человеческие».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по вышивке сашико
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