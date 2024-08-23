В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по вышивке сашико
Краснодарцев приглашают освоить традиционную японскую вышивку (16+)
Краснодарская кофейня Kissaten анонсировала* встречу, посвященную японской вышивке сашико.
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Сначала участников ждет лекция про традиционные виды текстильного рукоделия Страны восходящего солнца. София Левченко расскажет про кумихимо, кимекоми, темари, фурошики, боро и кинусайга.
Затем гостей научат вышивать в технике сашико, которая состоит из 12 схем и чаще выполняется белыми нитками на синей ткани.
Организаторы предоставят все материалы и инструменты. Можно принести свою одежду, лучше синюю.
Начало в 13:00. Стоимость участия 2300 рублей, в нее входят напиток и десерт. Запись по телефону +7 (918) 347-31-35.
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