В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по вышивке сашико

Сначала участников ждет лекция про традиционные виды текстильного рукоделия Страны восходящего солнца. София Левченко расскажет про кумихимо, кимекоми, темари, фурошики, боро и кинусайга.

Затем гостей научат вышивать в технике сашико, которая состоит из 12 схем и чаще выполняется белыми нитками на синей ткани.

Организаторы предоставят все материалы и инструменты. Можно принести свою одежду, лучше синюю.

Начало в 13:00. Стоимость участия 2300 рублей, в нее входят напиток и десерт. Запись по телефону +7 (918) 347-31-35.