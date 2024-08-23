Дожди и комфортные +33 °С: какая погода ожидается на выходных в Краснодарском крае

24 августа в некоторых районах прогнозируют сильные ливни с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20-23 м/с, однако они пройдут мимо участка от Анапы до Геленджика.

Непогоду обещают и в Сочи. МЦУ предупредило, что с 23 по 25 августа в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым ветром до 15-17 м/с. На реках возможны подъемы уровней воды, в горах есть риск схода селей.

Кроме того, на Черноморском побережье от Анапы до села Веселого в Сириусе могут формироваться смерчи над морем.