Дожди и комфортные +33 °С: какая погода ожидается на выходных в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Краснодарский края продолжат охлаждать дожди, в некоторых районах пройдут сильные ливни, а на Черноморском побережье прогнозируют смерчи

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на выходных в крае местами пройдут небольшие дожди. 

24 августа в некоторых районах прогнозируют сильные ливни с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20-23 м/с, однако они пройдут мимо участка от Анапы до Геленджика.

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Непогоду обещают и в Сочи. МЦУ предупредило, что с 23 по 25 августа в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым ветром до 15-17 м/с. На реках возможны подъемы уровней воды, в горах есть риск схода селей.

Кроме того, на Черноморском побережье от Анапы до села Веселого в Сириусе могут формироваться смерчи над морем.

Температура воздуха по краю в среднем ожидается до + 28-33 °С, а в Сочи не поднимется выше +27-28 °С.

В Краснодаре в субботу, 24 августа, пройдут небольшие дожди, а 25 августа обещают облачную погоду. Температура днем достигнет +33 °С.

Как писали Юга.ру, Краснодарском крае синоптики прогнозируют аномально теплую осень.

Анапа Краснодар Курорты и туризм Погода Сочи Черное море

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