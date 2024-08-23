В горах Сочи отметили День флага России
22 августа на Курорте Красная Поляна отметили День Государственного флага Российской Федерации
День российского триколора официально учредили в 1994 году и ежегодно отмечают 22 августа. В честь праздника на Курорте Красная Поляна флаг торжественно подняли на высоте 2200 метров над уровнем моря.
Для гостей подготовили тематическую программу с участием местных вокальных студий «Смайл» и «Микс». Развлечения для детей организовали на отметке «Поляна 540» в парке Времена года.
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Гостей курорта поприветствовал глава администрации Краснополянского поселкового округа Николай Злотых. Также свои поздравления всем собравшимся передал глава администрации Адлерского района Дмитрий Сбитнев.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи пройдет первый международный авиационно–туристический форум.