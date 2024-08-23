В горах Сочи отметили День флага России

День российского триколора официально учредили в 1994 году и ежегодно отмечают 22 августа. В честь праздника на Курорте Красная Поляна флаг торжественно подняли на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Для гостей подготовили тематическую программу с участием местных вокальных студий «Смайл» и «Микс». Развлечения для детей организовали на отметке «Поляна 540» в парке Времена года.