Туризм, общепит, строительство: какой бизнес чаще всего открывают на Ставрополье в 2024 году
Аналитики назвали самые популярные сферы бизнеса в Ставропольском крае в первом полугодии 2024-го
Эксперты дочерней компании Сбера «Деловая среда» проанализировали более 90 тысяч ИП и ООО, появившихся в России в I полугодии 2024 года с помощью онлайн-сервиса для регистрации бизнеса и открытия счета. Для исключения эффекта низкой базы в исследовании рассмотрели регионы и сферы, в которых россияне зарегистрировали больше 1,5 тысяч бизнесов.
В топ-10 сфер для регистрации бизнеса на Ставрополье попали:
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- перевозки пассажиров и грузов;
- строительство;
- операции с недвижимостью;
- сельское хозяйство;
- туризм;
- общепит;
- персональные услуги;
- торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.
Наибольший прирост зафиксировали в сфере розничной торговли (+102 п.п.). В 2024 году открылась 961 торговая компания. Количество точек общепита выросло на 90 п.п. и за шесть месяцев достигло 113. Положительная динамика и в сфере перевозок: рост составил 72 п.п. год к году (230 против 133 новых бизнесов). Из организационно-правовых форм предприятий жители Ставрополья чаще всего выбирали ИП — 95%.
В 2024 году ставропольцы осваивают и новые виды деятельности. Например, изготовление сахарного сиропа, дезинфекция помещений, разведение буйволов, кузнецы и производство одежды и аксессуаров для детей.
В соотношении мужчин и женщин уже не первый год перевес на стороне первых — примерно 60% и 40%. 46% от всего числа новых предпринимателей на Ставрополье приходится на молодежь 18–35 лет.
Как отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, жители региона взяли 100 млрд рублей кредитов на развитие своего дела за последние полгода, практически каждый пятый рубль пришелся на микро- и малый бизнес.
Всего же по России с января по июнь включительно чаще всего регистрировали бизнес для продажи персональных услуг, куда входит в том числе стирка и химическая чистка изделий из ткани и меха, услуги парикмахерских и салонов красоты.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-5 в России по количеству малого и среднего бизнеса — 306 тысяч.